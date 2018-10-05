Кибератаки: возмущение против России

Предупреждение от НАТО, обвинения агентов со стороны США... Служба российской военной разведки ГРУ в четверг стала мишенью для стран Запада за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой находится в Гааге, пишут журналисты французской Liberation Пьер Алонсо и Люк Матье.

Пять западных столиц, Евросоюз, НАТО. ГРУ стало мишенью для нападок со всех сторон. В своем массированном и скоординированном контрнаступлении Великобритания, Австралия, а также Канада и Нидерланды категорически обвинили его в проведении значимых кибератак за последние годы. США пошли дальше, объявив о том, что семь российских агентов виновны в некоторых из этих кибератак. Североатлантический альянс, министры обороны которого в четверг собрались в Брюсселе, потребовал от Москвы "прекратить свое безответственное поведение", говорится в статье.

Перед лицом таких нападок Москва довольствовалась иронизированием по поводу "обострения шпиономании". ГРУ, на которое уже указывал пальцем Вашингтон за вмешательство в последнюю президентскую кампанию и Лондон - за отравление Сергея Скрипаля, снова оказалось в центре напряженности между Россией и Западом. Самые показательные разоблачения были предоставлены в четверг Нидерландами. В них продемонстрировано, как четыре агента ГРУ попытались осуществить кибератаки на офис ОЗХО в Гааге и на одну из ее лабораторий в Швейцарии. Данные разоблачения также вывели на свет поразительно халтурную работу агентов ГРУ, отмечают авторы статьи.

10 апреля четверо граждан России приземлились в Амстердаме. У них были дипломатические паспорта, два из них были с номерами, следовавшими подряд. На следующий день они взяли напрокат машину Citroën С3, проехали вокруг офиса ОЗХО, затем припарковались на стоянке отеля Marriott, расположенного рядом. Нидерландские агенты контрразведки за ними наблюдали. 13 апреля они их задержали, передают журналисты.

"Они явно были там не на каникулах", - заявил глава нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейм на пресс-конференции. По его мнению, четверо мужчин являются агентами ГРУ. Двое из них - Алексей Моренец и Евгений Серебряков - киберспециалисты, двое других, Олег Сотников и Алексей Минин, отвечали за разведывательную поддержку.

Москва ведет открытую войну с ОЗХО и регулярно атакует эту организацию. ОЗХО, куда входят 192 страны, находится на передовой по двум досье, в которые вовлечена Россия: это химические бомбардировки в Сирии и дело по отравлению российского двойного экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери, в Англии. В Сирии именно следователи ОЗХО и ООН сделали заключение о виновности режима Башара Асада, поддержанного Москвой, во множестве химических атак с применением зарина и хлора, указывают Алонсо и Матье.

Еще ОЗХО определила, что для попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери было использовано отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок". Результаты ее исследования подтвердили заключения британского правительства. Доклад ОЗХО был опубликован 12 апреля, накануне задержания агентов ГРУ в Амстердаме, продолжают журналисты.

Помимо операции на нидерландской земле, Запад указывает на ответственность ГРУ за множество недавних кибератак, пишут авторы статьи. Британская администрация утверждает "с почти полной уверенностью", что с ГРУ связан ряд подставных кампаний: это BlackEnergy Actors, осуществившая кибератаку на украинские электростанции, или Pawn Storm, подозреваемая в кибератаках на французское движение "На марше!" и на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Среди мишеней российских хакеров фигурирует также американская ядерная компания Westinghouse, поставлявшая топливо для атомных реакторов на Украину, говорится далее.

Все эти обвинения выдвинуты ближайшими союзниками США, членами инициативы Five Eyes или НАТО, отмечают журналисты. В четверг американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты предоставят в распоряжение Североатлантического альянса свои возможности по киберзащите, дабы противостоять кибератакам российского происхождения.