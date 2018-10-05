Швейцарии пришло время отказаться от сдержанной позиции

Кибервойна, которую Россия ведет против Запада, по всей видимости, распространяется и на организации в Швейцарии, заслужившие признание во всем мире. Берн должен хорошо подумать, стоит ли ему и впредь оставаться в стороне от антироссийских санкций, пишет Марсель Гир в своей статье на сайте швейцарской Neue Zuercher Zeitung.

Официальные ведомства нечасто публично рассказывают о своей работе в сфере противодействия шпионажу. Заявление Минобороны Нидерландов о поимке кибершпионов "иллюстрирует тот масштаб, до которого разросся российский кибершпионаж. С того момента, как в марте этого года в Англии жертвами отравления стали бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь, можно говорить о полномасштабной кибервойне", уверен автор.

"Новая информация из Нидерландов является еще одним доказательством того, что сотрудники российской военной разведки ГРУ не прекратили свою деятельность и после того, как скандал вокруг Скрипалей стал утихать. По всей видимости, они пытаются устранить следы, которые ведут в Москву. По имеющимся данным, российские агенты пытались проникнуть в компьютеры ОЗХО в Гааге", - передает NZZ.

Несмотря на то, что в недавнем прошлом российские хакеры атаковали и две швейцарские организации, "официальный Берн занимает сдержанную позицию". Речь идет о химической лаборатории в Шпице, которая в апреле должна была проанализировать нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали. "В этот же период власти Нидерландов и задержали четверых российских агентов. После проверки их вещей следственные органы пришли к выводу, что они планировали не только кибератаку на офис ОЗХО в Гааге, но и внедрение в компьютеры лаборатории в Шпице", - говорится в статье.

Под прицел российских шпионов попадало и ВАДА со штаб-квартирой в Лозанне. "Всемирное антидопинговое агентство давно стало для Москвы бельмом на глазу. (...) Все более очевидным становится тот факт, что кибервойна, которую ведет Россия, не останавливается перед границей Швейцарии", - отмечает автор статьи.

Однако ни в том, что касается аннексии Россией Крыма, ни в связи с "делом Скрипалей" швейцарские власти "не пошли на штрафные меры против России, не проявили солидарности с европейским сообществом, основанным на единых ценностях".

"Берн не может и дальше молча смотреть на то, как суверенитет Швейцарии попирается ногами. Если предполагается, что на территории Швейцарии производятся враждебные действия, нейтралитет не может больше оставаться непреложным принципом. МИД Британии заявил о том, что вместе с союзниками планирует ввести новые санкции против России - Швейцария должна хорошо подумать над тем, хочет ли она снова остаться в стороне", - резюмирует Марсель Гир.