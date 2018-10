5 октября 2018 г. Бен Макинтайр | The Times Два провала, и Москва в бешенстве Россия - это страна, которая упивается своей репутацией обители безжалостного, коварного и профессионального шпионажа. Поэтому Путин будет вне себя из-за некомпетентности, которую выявила кибератака в Нидерландах, считает журналист The Times Бен Макинтайр. Отравление в Солсбери уже было плохо воспринято в России, отмечает автор: в шутках о двух простых туристах, жаждущих увидеть собор, отразился, по его словам, национальный позор. "Россия гордится мировым превосходством прежде всего в двух сферах: в шпионаже и исследовании космоса. В обеих областях она сейчас терпит неудачи, притом у всех на глазах. В прошлом месяце российские ученые обнаружили дыру в космическом корабле "Союз"; зияющие дыры в российском шпионаже еще более унизительны", - пишет журналист. "Неудавшиеся отравители Сергея Скрипаля не смогли его прикончить и убили вместо него невинную женщину. Они не заметали следы, нарушили все правила шпионского ремесла, прилетев и улетев вместе одним рейсом, и выбросили орудие убийства, чтобы его нашли следователи. Они замышляли тайный план, но смогли только облажаться. Их комический дуэт на телевидении был представлен как демонстративный вызов и бравада, но для Кремля он был унизителен", - отмечает Макинтайр. "События в Нидерландах усугубили впечатление, что ГРУ попросту не такое грозное и эффективное, как ему хотелось бы казаться", - продолжает автор статьи. Обнаружение слежки и уклонение от нее - один из главных уроков в ходе обучения шпионажу в России. "Люди из части 26165 ГРУ (подразделение ГРУ, связанное с хакерскими атаками. - Прим. ред.), видимо, не заметили, что за ними следят, и оставили след из улик, которые связывают их с другими операциями по всему миру", - пишет Макинтайр. "Разоблачение некомпетентности ГРУ для Путина может быть не просто унизительным. Оно может подорвать его власть. Предполагается, что российская разведка, согласно ее же легенде, должна быть невидимой и вездесущей, мастером маскировки. На деле же, похоже, король голый", - подытоживает журналист. Источник: The Times