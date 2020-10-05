Экспорт урана в Россию, очевидно, является незаконным

"Экспорт ядерных отходов из Гронау в Россию является крайне спорным и, возможно, незаконным - это следует из юридического заключения, имеющегося в распоряжении телерадиокомпании WDR. Согласно ему, ядерные отходы могут быть использованы в военных целях", - сообщается на сайте передачи Tagesschau немецкой ассоциации телерадиокомпаний ARD.

"Для германских и российских защитников окружающей среды всегда было ясным: экспорт так называемого обедненного урана в Россию является незаконным. Ведь, с их точки зрения, остатки от производства ядерного топлива компанией URENCO в вестфальском городе Гронау являются не чем иным, как ядерными отходами. А они, согласно законодательству Германии, не подлежат экспорту в другие страны".

"Однако с точки зрения предприятия - а также ведомств, выдающих разрешения на экспорт, и федерального правительства - речь идет вовсе не об отходах, а о вторсырье, так как из обедненного урана теоретически можно изготовить новые продукты - например, при соответствующем обогащении, снова горючее для АЭС", - поясняет издание.

"Однако именно эта аргументация о вторсырье теперь может сорвать экспорт урана. Ведь обедненный уран также является важным сырьем для производства урановых боеприпасов - снарядов, которые, благодаря своей высокой плотности, обладают особой пробивной силой".

"В юридическом заключении, составленном по поручению партии "Зеленые", был сделан вывод о том, что именно эта возможность военного использования ставит под запрет экспорт обедненного урана в Россию. Автор заключения, Бернхард Вегенер из Университета Эрлангена-Нюрнберга, указывает при этом на санкции, введенные против России после аннексии Крыма".

Санкции среди прочего запрещают экспорт в Россию так называемой продукции двойного назначения, то есть товаров и материалов, которые теоретически могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях.

"То, что на экспорт в Россию все же было выдано разрешение, ответственное министерство экономики обосновывает тем, что оно рассматривало "исключительно гражданское использование" материала. (...) Однако министерство отказывается раскрывать подробности этих проверок. Сначала ответ на запрос "зеленых" об ознакомлении с разрешениями на экспорт затягивался на протяжении нескольких месяцев, а затем в конце прошлой недели запрос был, наконец, отклонен с указанием на "промышленную и коммерческую тайну", - говорится в статье.

"Для юриста Вегенера, составившего заключение, аргументация федерального правительства неубедительна. По его мнению, у немецких ведомств вообще нет возможности проверить российские данные об использовании урана. Экспорт осуществляется в адрес "российского государственного предприятия в городе Новоуральске", говорится в заключении. "Новоуральск - это один из немногих оставшихся "закрытых городов". (...) В этой связи в заключении был сделан вывод, что военное использование урана из Гронау "нельзя исключить с достаточной уверенностью", - передает издание.