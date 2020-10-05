"После самоубийства российской журналистки Ирины Славиной на месте происшествия формируется протест", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Место для самосожжения - у здания министерства внутренних дел Нижегородской области - журналистка, вероятно, выбрала осознанно, отмечает автор статьи Фридрих Шмидт. "Ведь в последней ее публикации в Facebook говорится: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". То есть государство, которое собирается расследовать причины суицида. Однако люди, которые уже в пятницу приходили на место самосожжения, оставляли там цветы перед черно-белой фотографией погибшей и ставили свечи, высказывали свою убежденность в том, что именно меры государства привели Славину к отчаянию и сломили ее", - говорится в статье.

"Ведь 47-летняя главная редактор местной независимой интернет-газеты Koza Press, у которой остались муж, дочь и мать, годами находилась под давлением репрессивного аппарата, - указывает издание. - Лишь ранним утром в четверг в квартире семьи прошли обыски. Подобные обыски чаще всего проходят утром, чтобы застать людей врасплох. В шесть утра в ее квартиру пришли 12 человек из нескольких ведомств, описывала Славина произошедшее. Будучи голой, она одевалась "под присмотром незнакомой мне дамы". Привлечь адвоката семье не дали".

"Следователи искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", "возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского", писала Славина. "Открытая Россия", организация находившегося десять лет в тюрьме и живущего сегодня в эмиграции противника президента Владимира Путина, с 2017 года считается в России "нежелательной"; работа на нее может караться лишением свободы, а также это могут быть 240 часов исправительных работ, как в случае с Яной Антоновой из Краснодара на юго-западе России, чья вина заключалась в публикации нескольких постов в Facebook и пикетах", - говорится в статье.

"Такой процесс вокруг "Открытой России" идет и в Нижнем Новгороде, в нем журналистка проходила лишь как свидетельница. Однако этот статус используется для того, чтобы оказывать давление на строптивых граждан", - отмечает Шмидт.

"Друзья и коллеги описывали Ирину Славину как активную, отзывчивую, бесстрашную женщину. Последнее является, пожалуй, важнейшей чертой для независимых журналистов именно в российской провинции. Ситуацию в Нижегородской области Славина описывала в одном из своих интервью как "тотальную цензуру". Поэтому после того, как она в третий раз потеряла работу, весной 2015 года она основала свое собственное интернет-издание Koza Press. Оно финансируется пожертвованиями, так как люди хотят получать независимую информацию".

"Славина писала о преследовании оппозиционеров, превышении полномочий аппарата безопасности, незаконных махинациях города, коррупции, экологии - темах, являющихся табу", - указывает издание.

"Обыски проходили у Ирины Славиной не впервые, и они были не единственным издевательством. В последние годы журналистку постоянно заставляли отвечать перед судом за административные правонарушения и налагали на нее штрафы. 20 тыс. рублей за марш памяти застреленного в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова; 5 тыс. рублей за пост в Facebook об оппозиционном форуме "Свободные люди"; 70 тыс. рублей за критический пост в Facebook об открытии мемориальной доски в честь советского диктатора Сталина; 65 тыс. рублей за статью о тренере по единоборствам, который, несмотря на заражение коронавирусом, продолжал общаться с людьми - статья, по мнению суда, содержала недостоверную информацию".

За возбуждение уголовного дела за доведение до самоубийства высказались оппозиционер Алексей Навальный, наблюдатели за выборами из организации "Голос", главный редактор радиоканала "Эхо Москвы" и независимый профсоюз журналистов, пишет Frankfurter Allgemeine. "В Нижнем Новгороде в пятницу вечером десятки людей прошли по центру города от места самосожжения Славиной. "Государство убивает", - скандировали они".