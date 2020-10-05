Почему снова вспыхнул Нагорный Карабах?

"Россия Путина и Турция Эрдогана оценивают друг друга на Кавказе, третьем потенциальном фронте после Сирии и Ливии", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"(...) Корни конфликта старые и уходят в начало XX века. Чтобы укрепить власть большевиков на Кавказе, Сталин присоединил населенный армянами Нагорный Карабах к Азербайджанской Социалистической Республике. То же самое он проделал и с исторической областью Нахичевань, азербайджанским анклавом на территории Армении, но без территориальной целостности с Азербайджаном. "На протяжении семидесяти лет армянское население Нагорного Карабаха подвергается дискриминации в пользу азербайджанцев", - поясняет Ованес Геворкян, постоянный представитель Арцаха во Франции. Советская власть оставалась глухой к неоднократным требованиям Нагорного Карабаха покинуть лоно Азербайджана", - говорится в статье.

"(...) Армян интересует статус-кво, а не вспышки насилия. Зато Азербайджан и клановый режим президента Ильхама Алиева посредством наступления, начатого 27 сентября против Нагорного Карабаха, хотели укрепить внутреннюю сплоченность и передать привет международному сообществу", - считает один западный дипломат. В контексте, когда Covid и падение цен на нефть оказывают давление на местную экономику, именно с помощью такой патриотической мобилизации власти Баку хотели дать ответ своему населению, которое, всякий раз, когда страна находится в затруднительном положении, требует отчета от своих руководителей, поясняет другой эксперт", - передает Le Figaro.

"Российские и западные эксперты указывают на турецкий фактор. Общеизвестно стремление Реджепа Тайипа Эрдогана утвердиться в качестве лидера мусульман и турецкоязычных народов. Армянская сторона осуждает волю президента Турции проводить экспансионистскую политику, которая разворачивается на Южном Кавказе. Безоговорочная поддержка и поощрение, оказанные Анкарой Азербайджану с 27 сентября, происходят в рамках значительной военной поддержки, хотя 68% боевой техники, используемой Баку, имеет российское происхождение. Как отмечает специализированный сайт Meta Defense, опубликованные в последние дни министерством обороны Азербайджана многочисленные видео об атаках на армянские бронетанковые и зенитные системы демонстрируют массированную поддержку со стороны Турции", - говорится в публикации.

"(...) Возвращение огня войны в Нагорном Карабахе также связано с ситуацией в Сирии, где турки увидели, как их амбиции оказались подорваны российским вмешательством, и в Ливии, где успехи Турции показали свои пределы, - указывает журналист. "И в Сирии, и в Ливии турецкая политика зашла в тупик", - подчеркивает политолог Илья Гращенков, объясняя желание Анкары открыть третью зону потенциального противостояния на Кавказе. "В итоге Турция решила оказать давление на Россию. Однако не с целью развязать конфронтацию с ней (это крайне невыгодно Анкаре, которая получает серьезные выгоды от партнерства двух стран), а для повышения ставок в торге вокруг Сирии и Ливии", - добавляет эксперт.

"Более того, Иран, третий полюс "карабахского треугольника", стремится реинвестироваться в Южный Кавказ, делая ставку на своего лучшего собеседника в регионе - Армению. Как это ни парадоксально, но по историческим и человеческим причинам - наличие на своей территории сильной общины азербайджанского происхождения - Исламская Республика поддерживает с преимущественно шиитским Азербайджаном менее теплые отношения, чем с Ереваном", - комментирует Барлюэ.

"(...) Наблюдатели выразили предположение, что российские власти могли "закрывать глаза" на наступление азербайджанцев, тем самым выказывая свое недоверие к премьер-министру Армении, бывшему проевропейскому оппозиционеру Николу Пашиняну, который не совсем по вкусу Москве. Такая гипотеза не поддается проверке. Как бы то ни было, "у России несколько шизофренический подход к Нагорному Карабаху", - резюмировал один западный дипломат, хорошо знакомый с этим вопросом. "Она прилагает много дипломатических усилий и в то же время поддерживает конфликт, который позволяет ей сохранять свое влияние", - добавил дипломат.

"(...) Первые дни азербайджанского наступления были отмечены интенсивными бомбардировками Нагорного Карабаха, в основном с помощью авиации. Но в тот день, когда Азербайджан задействует наземные войска для возвращения Нагорного Карабаха - а это еще не так - Россия и международное сообщество не позволят этому случиться", - хочет верить постоянный представитель Арцаха Ованес Геворкян.

"Главное преимущество Армении - это членство в ОДКБ. Но нужно помнить, что оно будет действовать только в случае вторжения на территорию Армении. Если же она сама направит войска в Нагорный Карабах, то положения ОДКБ перестанут действовать, потому что Армения выступит, как страна-агрессор, - анализирует военный эксперт Алексей Леонков.

"Россия не является союзником Армении против Азербайджана, она является союзником Армении против Турции, которая в глазах Москвы представляет НАТО", - сказал один надежный источник. Фактически, "если бы российские силы одержали верх над турецкими силами, то Анкара непременно обратилась бы к статье 5 НАТО для усиления защиты своей территории", - анализирует сайт Meta Defense. "Риск пожара реален, но интересы региональных держав не направлены в сторону тотальной войны", - оценивает Ованес Геворкян. У России есть "козыри", считает один знакомый с этим досье западный дипломат. Он делает ставку на то, что Москва "положит этому конец", если ситуация выйдет из-под контроля", - резюмирует Le Figaro.