Посольство России в Буэнос-Айресе, 400 кг кокаина и очень скрытный судебный процесс

"(...) Следует напомнить о том изумлении, которое в свое время вызвали новости из Буэнос-Айреса. В феврале 2018 года министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила о ликвидации сети по незаконному обороту наркотиков, действующей в посольстве России, расположенном в столице страны. Поимка шести человек, четырех россиян и двух аргентинцев, произошла в результате 14-месячного сотрудничества между двумя странами, которое, как утверждается, завершилось ловким планом: кокаин был заменен мукой и отправлен в Россию, что позволило арестовать там участников наркотрафика", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"(...) Открывшийся два года спустя в марте в Москве судебный процесс по этому делу должен был ответить на многие вопросы, оставшиеся без ответа, начиная с самого интригующего: как единственный арестованный и осужденный на сегодняшний день сотрудник дипломатического корпуса, будучи завхозом, мог обеспечить логистику такого наркотрафика, оставаясь незамеченным?" - задумывается автор статьи.

"Выяснять это - напрасный труд: похоже, что загадки Буэнос-Айреса должны остаться без ответа. Долгожданный судебный процесс проводится в обстановке особой секретности. Российские федеральные СМИ не упоминают о нем, а суды предпочитают процедуру за закрытыми дверями, предназначенную для рассмотрения дел с участием несовершеннолетних, а также дел, связанных с преступлениями на сексуальной почве или с государственной тайной", - комментирует Виткин.

"(...) В столь безрадостной ситуации расследование, проведенное совместно американским сайтом The Daily Beast и центром "Досье", который занимается журналистскими расследованиями и финансируется бывшим олигархом Михаилом Ходорковским, показывает, что следственные действия, проведенные в двух странах, оставили большое количество смущающих вопросов. Оба проекта также получили доступ к неопубликованным документам этих следственных действий", - говорится в статье.

Как отмечает The Daily Beast, "в лучшем случае, на основании этих документов можно предположить неслыханный уровень следственной некомпетентности (...). В худшем случае, в них вырисовывается более мрачная картина скоординированного сокрытия в двух полушариях, чтобы защитить от ответственности официальных лиц и даже фигур на более высоких уровнях в пищевой цепи России".

"Среди поднятых расследованием вопросов следует отметить тот факт, что следователи немедленно арестовали двух человек, которые пришли забрать груз в дипломатических помещениях в Москве, не пытаясь найти их руководителей. Эти двое сейчас входят в число четырех обвиняемых в российском суде, помимо посольского завхоза Али Абянова и предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука", - отмечает журналист.

"В центре внимания находится 51-летний Ковальчук, который до экстрадиции проживал в Берлине. Он занимался торговлей, у него было несколько паспортов, чаще всего он работал на российскую внешнюю разведку. Такое утверждение не поддается проверке, но Андрей Ковальчук, похоже, пользовался защитой на высоком уровне в министерстве иностранных дел в Москве, - сообщает Le Monde. - (...) Документы, полученные центром "Досье", противоречат версии посла, который сказал, что видел Ковальчука только один раз. В ходе прослушки, проведенной аргентинской полицией, слышно, как двое предполагаемых аргентинских соучастников наркотрафика упоминают о "споре" между послом и Ковальчуком".

"Даже после вынесения приговора велика вероятность того, что это дело останется загадкой. В видеоролике, сопровождающем публикацию расследования "Досье", Михаил Ходорковский заключает: "История с наркотиками в посольстве Аргентины плоха со всех сторон. (...) Получается одно из двух. Либо наши спецслужбы и дипломатия некомпетентны настолько, что любой аферист сделает из посольства перевалочный хаб для крупной партии наркоты. Либо система настолько прогнила, что занимается этим вообще сама, а аферистов использует только для прикрытия".

"И в том, и в ином случае можно было предположить, что у различных должностных лиц посольства в Буэнос-Айресе должны возникнуть проблемы, однако вместо этого они получили повышение. Тогдашний посол Виктор Коронелли теперь является послом в Мексике. Сотрудник службы безопасности Олег Воробьев стал первым секретарем посольства России в Мадриде. Сотрудник Департамента Латинской Америки МИД России Петр Польчиков, один из бывших контактов Ковальчука, был найден мертвым после того, как покончил жизнь самоубийством через три недели после обнаружения наркотика", - указывает автор статьи.

"С аргентинской стороны 8 октября должен начаться судебный процесс над двумя предполагаемыми сообщниками, один из них бывший полицейский российского происхождения", - резюмирует Le Monde.