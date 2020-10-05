Le Monde: в Белоруссии становится все больше антипутинских демонстрантов

"(...) Светлана Тихановская, видная оппозиционная фигура, находящаяся в изгнании в Литве, внушает всем по поводу восстания, сотрясающего Белоруссию уже в течение 57 дней: "Это демократическая революция, а не геополитическая". На каждом своем выступлении, даже перед западными лидерами, оппозиционерка делает все, чтобы движение не выглядело антироссийским. Тем не менее, в последние недели в шествиях стали процветать антипутинские лозунги, призванные осудить вмешательство президента России в поддержку Александра Лукашенко, переизбранного 9 августа обманным путем", - пишет корреспондент Le Monde в Минске Тома д'Истриа.

"Без Путина революция закончилась бы намного быстрее", - считает Николай. "Очевидно, что есть вмешательство. Путин слишком боится, что это движение распространится в его стране", - полагает 50-летний инженер. Оба лидера "являются детьми Сталина", - задумчиво произносит он, издали наблюдая за водометами, разгоняющими демонстрантов, в это воскресенье, 4 октября.

"(...) Между режимом и протестующими ситуация сейчас представляется замороженной. С одной стороны, есть протестное движение, которое по-прежнему остается мирным и решительным, даже после многочисленных пыток и насилия в первые ночи 9, 10 и 11 августа. А с другой стороны, есть президент, находящийся у власти в течение 26 лет, который пообещал расплывчатую конституционную реформу и на данный момент отказывается участвовать в каких-либо обсуждениях с членами оппозиции, большинство из которых насильно изгнаны или находятся в тюрьме. Между ними в роли нового камня преткновения выступает Россия и ее президент", - комментирует автор статьи.

"Роль России все более резко критикуется в выступлениях и дискуссиях противников режима, - утверждает специалист по постсоветским обществам Анна Колин Лебедев. - Мы видим, в частности, признаки солидарности с протестами на российском Дальнем Востоке, в Хабаровске". Между тем, "люди делают различие между страной и политической властью", - уточняет политолог.

"Некоторые демонстранты восхваляют "братские" отношения между Россией и Белоруссией, являющиеся плодом долгой общей истории, - говорится в публикации. - Такое наблюдение не удивляет Петра Рудковского, исследователя и директора Белорусского института стратегических исследований (BISS), который считает белорусов скорее "евроскептиками и русофилами", и объясняет разворот ситуации исключительно "борьбой за демократию ", которую ведут демонстранты.

"Люди еще больше разозлились после вмешательства Путина", - сказала одна женщина, которая предпочла не называть своего имени.

"(...) 28-летний Илья, который не пропустил ни одной демонстрации с начала революции, говорит, что "проблема в российском президенте". Он также считает, что Владимир Путин опасается распространения белорусского сценария в его стране. Однако молодой человек уверяет, что не испытывает озлобленности к гражданам России. "Меня это пока не пугает, я не думаю, что Россия снова войдет на нашу территорию".

"(...) В знак стремления к автономии белорусский язык и культура стали играть все более важную роль в демонстрациях в последние недели, - пишет LeMonde. - Хотя русский и белорусский языки официально признаны официальными, "обычные люди не собираются использовать белорусский в повседневной жизни, - поясняет Анна Колин Лебедев, "а официальные лица не приветствуют желание высказываться на белорусском языке".

"(...) Петр Рудковский считает, что "построение идентичности или геополитический выбор являются второстепенными или третьестепенными вопросами" в развитии движения. "Как только будет завоевана демократия, откроется место для публичных дебатов и по этим вопросам".

"А пока баланс сил может измениться. В случае, если Владимир Путин предпримет более решительные меры в поддержку Александра Лукашенко, "возможно, что движение временами сделается антироссийским" или что в нем будет "больше критики Кремля", - объясняет исследователь Петр Рудковский. "Но я не думаю, что оно может стать полностью антироссийским", - передает Le Monde.