Press digest 6 октября 2020 г. 5 октября 2020 г. Шон Уолкер | The Observer Он обманул смерть, но сможет ли Навальный когда-либо сломить путинский контроль над Россией? "Это были несколько насыщенных недель для Ксении Фадеевой, которая руководит штабом Алексея Навального в сибирском городе Томск. В середине августа она приветствовала российского оппозиционного лидера в этом университетском городке (...),чтобы снять предвыборный видеоролик о местной коррупции в рамках попытки Фадеевой победить на выборах в городскую Думу. На обратном рейсе в Москву из Томска Навальный внезапно заболел и впал в кому, борясь за жизнь. Немецкие врачи утверждают, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", по всей видимости, в его гостиничном номере в Томске, - пишет The Observer. "Фадеева попрощалась с Навальным накануне поздно вечером и в то утро пролистывала свой телефон, когда увидела новости в Twitter. "Это было что-то невероятное. Я не думаю, что кто-то этого ожидал", - вспоминала она в интервью на прошлой неделе в своем офисе в томской штаб-квартире Навального (...) "Потрясенная, но не напуганная, Фадеева продолжила свою избирательную кампанию. Ее воодушевил тот факт, что почти все в городе посмотрели видео Навального, снятое до отравления (...). "Все понимают, что чиновники воруют, но когда показывают, кто именно, как, когда и в каком объеме, эффект другой", - говорит Фадеева. Выборы состоялись через три недели после отравления Навального, и Фадеева и ее коллега Андрей Фатеев получили места в городской Думе, как и ряд кандидатов, поддержанных проектом тактического голосования, разработанным командой Навального. Ранее "Единая Россия" занимала 32 из 37 мест в совете; теперь их будет всего 11", - говорится в статье. "(...) В грандиозной схеме российской политики потеря контроля над томской городской Думой вряд ли станет сокрушительным ударом для Путина. Но печальные результаты "Единой России" в Томске и в других местах намекают на более широкое недомогание в российской политике, с которым Кремль упорно пытается справиться в преддверии парламентских выборов в следующем году", - отмечается в публикации. "На первый взгляд, позиция Путина кажется более внушительной, чем когда-либо: в июле россияне одобрили поправку к конституции, которая позволяет ему править до 2036 года (...). С другой стороны, внезапное превращение соседней Белоруссии из эталона стабильности в революционный очаг в последние недели заставляет кремлевских политиков задуматься, - подчеркивает издание. - Кроме того, протестующие в Хабаровске, городе на Дальнем Востоке России, все лето выходили на улицы, рассерженные арестом популярного местного губернатора Сергея Фургала, который победил кремлевского кандидата". "Некоторые люди рассматривают наглое нападение на Навального как реакцию на эти события, отмечая почти мгновенное превращение белоруски Светланы Тихановской из малоизвестного политического деятеля в номинального лидера революции. Когда дверь в альтернативную политическую реальность, наконец, приоткрылась, оказалось, что почти все в Белоруссии хотят пройти через нее". "Беларусь говорит Путину одно: на выборах никогда не должно быть кандидата, способного консолидировать протестные настроения в обществе, - заметил один из ближайших соратников Навального Георгий Албуров в интервью в штаб-квартире Фонда борьбы с коррупцией в Москве. - Вместо этого они попытаются использовать людей, которые когда-то имели репутацию оппозиционеров, но давно продались". (...) Сейчас, когда, как представляется, старые партии системной оппозиции приелись, Кремль в последние месяцы способствовал созданию нескольких новых. Кроме того, поддерживаемая Кремлем программа под названием "Лидеры России" предназначена для обучения следующего поколения политиков, которые будут моложе, критичнее, но в конечном итоге останутся лояльными. "Необходимо освежить политическую сцену, привнести свежего воздуха", - признал один чиновник в Москве. "Навальный всегда отказывался играть по этим правилам. (..) Его опасность для системы проистекает из того факта, что он способен убедительно и красноречиво опровергнуть официальный нарратив о том, что Путин - "добрый царь", пытающийся дисциплинировать непослушных и нечестных региональных лидеров", - пишет The Observer. (...) (...) Вскоре после того, как Фадеева начала работать под эгидой Навального, кто-то порезал ей автомобильные шины, а дверь ее квартиры была запечатана, чтобы помешать ей выйти. Затем у нее конфисковали компьютер и не вернули, и она провела в тюрьме 25 дней двумя сроками. Это стандартная цена, которую платят региональные помощники Навального, сталкивающиеся с постоянным потоком атак, которые отчасти являются троллингом, но во многом они и зловещи. Только на этой неделе полиция провела обыск у Андрея Боровикова, координатора офиса Навального в северном городе Архангельск, - ему сказали, что он будет обвинен в распространении порнографии, по-видимому, из-за музыкального видео, которым он поделился шесть лет назад в соцсетях". "По словам Фадеевой, отравление не поколебало ее решимости продолжать работу, но она признала, что оно меняет уравнение. "На самом деле пытаться кого-то убить - это довольно страшно. Всегда были люди, которые бросали в него яйца или обливали краской, но это новый уровень", - сказала она. "Накануне отъезда из Томска Навальный провел неформальную встречу с 15 волонтерами. Один из них задал вопрос, который ему часто задают: почему они еще не убили вас? Фадеева вспоминает ответ Навального. "Он саркастически пошутил, что это его любимый вопрос. Затем он сказал, что, как он полагает, Кремль решил, что лучше парализовать его судебными делами, тюремными сроками и полицейскими обысками, чем убить его и сделать из него героя". (...) "В то время как отдельным кандидатам, таким как Фадеева, иногда разрешают баллотироваться, партии Навального отказали в регистрации, и, похоже, власти могут попытаться помешать ему вернуться в Россию после того, как он выздоровел в Германии". "Если не считать "Новичка", возможно, самой большой проблемой для любого политика в России сейчас является апатия и чувство, которое социологи называют "приобретенной беспомощностью" - решение, основанное на опыте, о том, что попытки изменить положение вещей бессмысленны. "В течение многих лет люди думали, что что бы вы ни делали, это ничего не изменит, поэтому, когда вы стучите в дверь, многие люди просто не заинтересованы, даже если они и хотят перемен", - рассказывает Фадеева, вспоминая свои визиты в городские многоквартирные дома советской эпохи с целью набрать поддержку. Большинство людей, с которыми она пыталась поговорить, просто отвечали ей, что не думают, что политика может что-то изменить, хотя это также сработало и в ее пользу. При явке менее 20% голосов потребовалось всего несколько тысяч голосов, чтобы сотрясти томскую Думу". "По ее мнению, Навальный в конечном итоге сможет воспользоваться глубоко укоренившимся желанием перемен, которое скрывается за этой широко распространенной апатией. "Он единственный человек в России, который действительно занимается политикой. Он построил эту сеть, и я думаю, люди видят, что он готов рискнуть всем, чтобы принести изменения, включая свою жизнь, как оказалось". "(...) Администрация президента сосредотачивается на более новых, более покладистых силах оппозиции, чтобы обеспечить это ощущение перемен, не раскачивая лодку. "Конечная цель - иметь пул кандидатов, которые будут выбраны Кремлем и смогут участвовать в выборах в Госдуму в следующем году, чтобы создать ощущение ротации", - замечает политолог Татьяна Становая. (...) "На данный момент это соответствует стратегии Кремля, заключающейся в наличии оппозиционных сил, которые бросают вызов местным властям, оставаясь в итоге лояльными Путину. Но это потенциально рискованная стратегия. "Ты можешь хотеть создать что-то одно, но не знаешь, каков будет результат. Возможно, доктор Франкенштейн хочет создать красивую девушку, но нельзя гарантировать, что именно так и будет", - замечает Алексей Щербинин, профессор политологии Томского государственного университета". "Самая примечательная история последних выборов произошла в селе Повалихино, примерно в 300 милях от Москвы, - напоминает газета. - Местный глава "Единой России" попросил Марину Удгодскую, уборщицу, работающую в здании, участвовать в выборах против него. Она должна была быть символическим кандидатом, придать гонке налет конкуренции, и не вела кампанию. Она получила 62% голосов и теперь приступит к новым обязанностям". "Пока все проблемы Кремля локализованы одинаково: несколько отдельных побед сторонников Навального, несколько неожиданных побед "темных лошадок", протесты по конкретным региональным вопросам в Хабаровске и других местах. Россия, возможно, слишком обширна и слишком разнообразна, чтобы могла возникнуть такая фигура, как Тихановская, и консолидировать оппозицию Путину, или чтобы мог состояться продолжительный общенациональный сезон уличных протестов. Возможно, Кремль сумеет продолжить свое осторожное политическое управление в последующие годы. Точно так же может произойти и внезапный неожиданный поворот событий", - предполагает издание. "Доверие ко всем политическим институтам и лидерам сокращается. У нас огромный вакуум политического капитала, и он еще не вложен в Навального, который набирает заметность, но не значительно набирает популярность, - сказала московский политолог Екатерина Шульман. - Есть большие ожидания, но нет того, на кого их возложить. Такая фигура может возникнуть, и это вполне может быть случайная цель". Источник: The Observer



