Теневые воины Эрдогана

"Турецкое правительство утверждает, что не вмешивается активно в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Однако сведения, имеющиеся в распоряжении Der Spiegel, свидетельствуют о том, что президент Эрдоган целенаправленно отправляет туда сирийских наемников".

"Его голос звучит надрывисто, похож на панику, - повествуют авторы статьи. - Он сидит в бомбоубежище непосредственно у линии фронта в Нагорном Карабахе, говорит 24-летний сириец Ибрагим по телефону. Над ним, по его словам, пролетают истребители Армении. "По нам наносят жесткие удары, - говорит мужчина. - Мы потеряли так много людей, что я уже не могу их сосчитать. Я лишь надеюсь, что выберусь отсюда".

"До недавнего времени Ибрагим, из-за страха перед репрессиями не пожелавший публиковать свое полное имя, воевал в составе дивизии "Султан Мурад", подгруппы Свободной сирийской армии (ССА), против диктатора Башара Асада. Но теперь он служит турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, последнему оставшемуся союзнику ССА, совсем на другом фронте: в конфликте между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в статье.

"Турецкое правительство утверждает, что не вмешивается активно в конфликт на Кавказе. Однако расследование Der Spiegel показывает, что Турция отправила в регион как минимум 1000 сирийских наемников и беспилотники. Несколько сирийцев независимо друг от друга сообщают, что воюют в Нагорном Карабахе по заданию Анкары. Геоданные действительно показывают их местонахождение в регионе".

"Эрдогану еще в начале лета удалось повернуть ход войны в Ливии в пользу своих союзников благодаря задействованию нескольких тысяч сирийских наемников. Президент Турции стал тайным властителем североафриканской страны, не имея необходимости задействовать там большое количество собственных войск. Теперь он, кажется, хочет повторить эту стратегию на Кавказе", - отмечают авторы публикации.

"Хамид, командир дивизии "Хамза", еще одной подгруппы ССА, говорит, что с конца сентября он отправил в Нагорный Карабах дюжину своих бойцов. Отчасти их набирают в лагерях для беженцев на севере Сирии. (...) По его словам, новая группа бойцов отправляется в Азербайджан каждый день".

"Ибрагим, член дивизии "Султан Мурад", рассказал Der Spiegel, что некоторые его товарищи отказались участвовать в войне за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. (...) Сам он согласился, так как ему нужно кормить семью. Его жена и трое детей живут в лагере для беженцев на сирийско-турецкой границе. Они зависят от денег. А Турция, по его словам, предлагает каждому бойцу около 1 тыс. долларов в месяц за участие в военных действиях на Кавказе", - передает издание.

"Теперь Ибрагим воюет в Нагорном Карабахе на передовой. Азербайджанские солдаты, по его словам, размещены гораздо дальше. По данным неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", во время боевых действий погибли по меньшей мере 60 сирийцев. Несмотря на деньги, Ибрагим жалеет, что согласился на эту работу. "Я не знаю, что я здесь делаю", - передает его слова Der Spiegel.