"Наемники приходят в села и требуют соблюдения шариата"

"Глава Армении Никол Пашинян выступает с серьезными обвинениями в адрес Турции: по его словам, из Сирии прибыли "тысячи террористов" и они воюют на стороне турок в интересах Азербайджана. Для убийства мирных жителей используются и истребители F-16", - пишет немецкое издание Die Welt. Журналист издания Тьерри Портес побеседовал с Пашиняном.

По словам премьер-министра, у Армении есть доказательства того, что Турция оказывает Азербайджану военную поддержку. "У нас есть доказательства, - заявил он. - Россия, Франция и Иран уже подтвердили, что Турция принимала участие в начавшемся 27 сентября крупном наступлении на Арцах. Высокопоставленные турецкие чиновники открыто признались в поддержке Азербайджана, причем не в политическом и дипломатическом смысле, а на поле боя. Они используют беспилотники и турецкие F-16 и обстреливают при помощи них мирные районы Нагорного Карабаха".

"(...) Есть доказательства того, что турецкие военачальники напрямую участвуют в руководстве наступательной операцией. Анкара обеспечила Баку военными машинами, оружием и военными консультантами. Нам известно, что Турция обучила тысячи наемников и террористов и привезла их сюда из оккупированных Турцией регионов на севере Сирии. Эти наемники и террористы воюют теперь против армян. Многие из них даже не знают, зачем Турция отправляет их в Азербайджан. Их обманули, что они поняли только по прибытии сюда", - сказал Пашинян.

"Нам также известно, что эти террористы принимают наркотики - в карманах их униформы были найдены шприцы с наркотическими веществами, что, возможно, также объясняет то, почему 30% потерь Азербайджана - это иностранные наемники", - заявил политик.

По словам Пашиняна, Турция несет полную ответственность за эскалацию ситуации. "Совместные военные учения Турции и Азербайджана, которые состоялись еще в августе, в сущности не заканчивались. На самом деле это наступление на Нагорный Карабах является лишь следующим этапом этой операции. После подготовки в августе они решили начать это наступление, и поэтому их необходимо привлечь к ответу за эскалацию", - указал собеседник издания.

По мнению премьер-министра, Турция пытается "сместить баланс сил в этом регионе в свою пользу". "Турция хочет усилить свою роль и влияние на Южном Кавказе и таким образом изменить действующий уже сто лет статус-кво, - пояснил Пашинян. - Ее мечта - создать империю в стиле султаната, и при этом она идет по пути, который может поджечь весь регион".

"(...) Нагорный Карабах нельзя разоружать, так как это приведет к геноциду", - считает политик.

"Я даже не уверен, контролирует ли Азербайджан воюющих на его стороне террористов, - добавил Пашинян. - По имеющейся у нас информации спецслужб, в некоторых селах Азербайджана наемники просто заходят в магазины, запрещают продавать алкоголь и требуют соблюдения шариата".

Как считает Пашинян, "единственным возможным форматом" ведения переговоров является Минская группа ОБСЕ. При этом "Турцию следует отстранить от членства в Минской группе ОБСЕ, так как страна ведет себя предвзято и воинственно. По этой причине она больше не может выступать в роли посредника", полагает премьер-министр Армении.

По мнению Пашиняна, текущий кризис "можно сравнить разве что с тем, что произошло в 1915 году, когда во время первого геноцида XX века жестокой смертью погибло более 1,5 млн армян". "Турецкое государство, которое по-прежнему оспаривает прошлое, снова идет в направлении геноцида. (...) Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию в ближайшее время и воспрепятствовать дальнейшему распространению насилия. Если оно этого не сделает, последствия этого конфликта почувствует на себе весь Южный Кавказ", - заявил Пашинян.