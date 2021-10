5 октября 2021 г. Сандра Уорд | Focus Чтобы заставить Дональда ревновать, Мелания подыскала себе "самого симпатичного мужчину в Белом доме" "За день до публикации новой разоблачительной книги бывшего доверенного лица и пресс-секретаря Трампа появляются новые сенсации. Например, о том, почему бывшая первая леди Мелания хотела отправить зеркала бедным детям в Африке и почему секретная служба называла ее "Рапунцель", - пишет немецкий журнал Focus. "Комментаторы многих американских СМИ считают название новой книги Стефани Гришэм довольно ироничным. "Теперь я отвечу на ваши вопросы" - так называется ее новое произведение. Американская пресса теперь с ликованием отмечает, что бывшая пресс-секретарь Белого дома ни разу не ответила ни на один вопрос журналистов за девять месяцев своего пребывания в должности". "В своем кабинете Гришэм обычно находилась без своего руководства. Хотя первой леди был выделен большой зал в Восточном крыле, ее там почти никогда не видели. "Мелания находилась только в своем жилом крыле, еще задолго до того, как вся страна стала работать удаленно из-за пандемии, - пишет Гришэм. - Секретная служба называла ее Рапунцель - так редко ее видели вне своей башни". "Мелания все равно не вставала раньше десяти утра, пишет она далее, - для нее нет ничего важнее сна. "Мелания считает сон главным ритуалом красоты - и, конечно, спа и процедуры по уходу за лицом". Внешний вид всегда был главным приоритетом Мелании, отмечает Гришэм, именно поэтому бывшая первая леди хотела отправить бедным детям в Малави зеркала. Но советники в конце концов отговорили ее от таких благонамеренных планов", - говорится в статье. "Связи ее мужа с порнозвездой и моделью Playboy сильно возмутили Меланию, пишет Гришэм. Она хотела избежать образа несчастной, но верной жены. "Я не собираюсь выглядеть как Хиллари Клинтон, которая после скандала с Моникой Левински шла к Marine One, держась за руки со своим мужем", - гневно заявила она. Именно поэтому после того, как стало известно о романах Трампа со Сторми Дэниелс и Карен Макдугал, Мелания поехала к самолету Airforce One отдельно и впереди своего мужа", - передает издание. "По аналогичным причинам она не захотела появляться рядом со своим мужем и перед его первым посланием "О положении страны". Чтобы заставить его ревновать, она специально подыскала себе молодого военного советника. Самый симпатичный мужчина в форме, которого она смогла найти в Белом доме, должен был сопровождать ее на пути в Капитолий на глазах у журналистов. "В качестве отговорки она сказала, что ей нужна его поддержка, потому что коридоры якобы очень скользкие - а ведь Мелания может ходить на высоких каблуках даже по полю". "Сработал ли план, и действительно ли Дональда Трампа взволновали фотографии Мелании с привлекательным мужчиной, Гришэм сомневается: "Не знаю, способен ли он на такие чувства". Однако вне всякого сомнения для нее то, что он продолжал интересоваться другими женщинами. Так, по ее словам, ему особенно нравилась одна молодая сотрудница пресс-службы. "Он поручил мне продвигать ее и как можно чаще брать ее на борт Airforce One". Переводчица Владимира Путина на саммите G20 в Осаке тоже якобы была привлекательной. "Это была длинноволосая брюнетка с потрясающей фигурой - мы гадали, не пытался ли Путин специально отвлечь Трампа ее привлекательной внешностью". "Во время зарубежных визитов дочь и зять Трампа были для Мелании бельмом на глазу: "Она терпеть не могла Иванку и Джареда и ненавидела, когда они были рядом во время зарубежных визитов, - пишет Гришэм. - В Лондоне Мелания настояла на том, чтобы провести встречу с королевой и Камиллой у Букингемского дворца без Кушнеров. На фотографиях Джареда и Иванку можно увидеть только выглядывающими из окон". Мелания, по словам Гришэм, всегда презрительно называла свою падчерицу и ее мужа "практикантами", - передает Focus. Источник: Focus