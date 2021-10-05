Спустя 60 лет после Гагарина россияне отправляют в космос актрису

(...) "Поехали!" Новая космическая премьера со старой доброй российской ракетой-носителем "Союз". Спустя 60 лет после исторического полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, чья фраза ("Поехали!") осталась культовой, легендарная ракета-носитель должна во вторник, 5 октября, отправить на Международную космическую станцию (МКС) двух космонавтов уже другого типа. На борту: актриса Юлия Пересильд со своей косметичкой и режиссер Клим Шипенко со своей кинокамерой. Их миссия состоит в том, чтобы за 12 дней с помощью опытных космонавтов "снять первый в истории художественный фильм в космосе", - обещает "Роскосмос", - пишет журналист Le Monde Бенжамен Кенель.

(...) "Для российской космической корпорации это победа над американцами. В их старой космической войне Россия обгоняет США и грандиозный проект SpaceX. Флагманская частная космическая компания США планирует снять в космосе художественный фильм со звездой Томом Крузом, - указывает автор статьи. "Анонс этого проекта, несомненно, побудил россиян ускорить подготовку к фильму, о котором они давно говорили - уверяет один из ветеранов европейской космической отрасли, привыкший работать как с русскими, так и с американцами. - В начале развития авиации актеров и писателей приглашали на борт пересечь Атлантику. Сегодня актеров приглашают в космос!".

(...) "Никто не сможет конкурировать с Томом Крузом. Но с помощью этого первого фильма удастся популяризировать космос, - признает Максим Пядушкин, журналист-эксперт в этой отрасли. - Во времена начала космического туризма это открывает умы: подготовиться к полету можно всего за три месяца".

(...) "Но волков бояться - в лес не ходить. Бояться, наверное, поздно", - заявила актриса Юлия Пересильд, известная главным образом по сериалам. В этом фильме, сопродюсером которого выступает Первый канал, она сыграет роль врача, отправившегося спасать жизнь космонавта. Выбранная (как и ее дублер в случае неудачи в последнюю минуту) из двадцати финалистов после освещаемого телевидением отбора, она должна была пройти медицинские, психологические и физические тесты", - говорится в статье.

(...) "Представьте себе разочарование профессиональных космонавтов, которые годами в анонимности готовятся в учебном центре к гипотетическому полету. И тут приходит эта актриса и улетает через несколько месяцев...", - рвет и мечет Андрей Ионин, известный эксперт в этой области. Он заявляет во всеуслышание то, что многие думают за кулисами даже в "Роскосмосе", где этот медийный полет и сокращенная подготовка не вызвали единодушного одобрения. "Проект многих заставил скрежетать зубами. Это, прежде всего, хороший пиар-ход для главы "Роскосмоса", превратившего фильм, мелкий проект для космической отрасли, в крупное имиджевое событие", - сердито говорит он. Намек на Дмитрия Рогозина. Бывший вице-премьер, ставший главой "Роскосмоса", известен как своей твердой рукой во главе корпорации, так и своими патриотическими обличениями. Для него этот фильм сам по себе является ставкой: "Мы первые!", - резюмирует Les Echos.