Заведения задают вопрос: где люди?

(...) "Театры, кинозалы, музеи, спортивные клубы, рестораны и т. д. В Женеве и других городах руководители общественных мест задают себе вопрос: где люди? Вопрос скорее риторический, нежели загадочный, поскольку очень быстро напрашивается ответ: люди находятся дома перед экранами. Остается лишь узнать почему, а главное, понять, как бороться с этой пассивностью", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Мари-Пьер Женекан.

"Это открытие сезона не похоже на прошлогоднее. Вспомните, как год назад толпы людей хлынули в общественные места, чтобы надышаться после шести месяцев удушья", - говорится в статье.

(...) Возьмем фестиваль живых искусств La Bâtie. Вечером в четверг во время последнего фестиваля я оказалась с другом наедине на центральном месте его проведения. В этом когда-то переполненном центре событий нас было на террасе только двое, а вокруг стояла целая армия секьюрити. Сюрреалистическая картина", - отмечает журналистка.

(...) "Другие примеры? Когда в апреле возобновились уроки танцев, приходилось поторопиться, чтобы зарезервировать места, так как запись открывалась за 24 часа до занятий. Затем надо было поставить будильник, потому что, если задержаться даже всего на десять минут, можно было оказаться ни с чем. Сегодня можно тянуть до последнего, потому что даже самые популярные курсы не распродаются", - говорится в публикации.

(...) "Констатация факта налицо - люди остаются дома - но причина не совсем ясна. Конечно, в качестве первого виновника указывается ковид-сертификат, введенный с 13 сентября и запрещающий доступ в общественные места 42% невакцинированных жителей Швейцарии", - рассуждает Женекан.

"Однако такой синдром поражает даже людей, прошедших вакцинацию, и владельцев пресловутого магического средства. Они тоже с большим трудом мобилизуются, чтобы добраться до культурных, спортивных и развлекательных заведений. После волн Covid люди словно обессилели и выдохлись. Во всяком случае они не очень уверены в будущем и поэтому неохотно записываются в клуб, покупают абонемент в театр, присоединяются к какой-то структуре и т. д.", - пишет Le Temps

(...) "А есть те, и я их понимаю, которые в знак солидарности с непривитыми избегают общественных мест, где требуется ковид-сертификат - напомним, что магазины, трамваи и поезда по-прежнему от него освобождены...", - отмечает автор статьи.

"Я не думаю, что власти осознали воздействие ковид-сертификата на население. В слове "пропуск" члены городского управления усмотрели движение, в то время как этот документ окончательно заморозил жителей. "Где люди?" Эта избитая фраза рискует стать хитом зимы после того, как она стала таковой при открытии сезона", - резюмирует Мари-Пьер Женекан.