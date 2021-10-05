Справляющие малую нужду посетители фестиваля Гластонбери отравляют реки MDMA и кокаином

"Гластонбери известен как английский Вудсток. Употребление наркотиков тоже является частью фестиваля - но когда посетители, не придавая этому значения, справляют малую нужду под открытым небом, остатки наркотиков попадают в близлежащие водоемы. С тяжелыми последствиями для живущих там угрей", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Фестиваль Гластонбери на юго-западе Англии - один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире: здесь уже выступали Дэвид Боуи, Coldplay и многие другие. Однако в последние два года это зрелищное мероприятие, к сожалению, приходилось отменять из-за пандемии Covid-19. Два года назад в течение пяти дней около 203 тыс. фанатов веселились здесь под живую музыку своих любимых исполнителей. По-видимому, слишком бурно, как показало недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Direct".

"Исследователи из Университета Бангора в Уэльсе выяснили, что чрезмерное употребление наркотиков посетителями фестиваля оставило заметный след в окружающей среде. Посреди обширной территории фестиваля протекает небольшая река Уайтлейк. Согласно результатам исследования, в реке содержалось значительное количество остатков MDMA и кокаина. И это повлекло за собой серьезные последствия: возможно, некоторые водные животные стали настоящими наркоманами", - передает издание.

"Во время фестиваля на территории возле фермы Уорти в Пилтоне было установлено много туалетов. Но для многих посетителей очереди перед туалетами были слишком длинными, а дорога до них слишком далекой - поэтому они делали свои дела где-нибудь под открытым небом на лугах. Остатки наркотиков выделялись с мочой и попадали без фильтрации в природу и даже в близлежащие водоемы, как теперь удалось доказать исследователям. В этом нет ничего необычного, объясняет в пресс-релизе Дэн Аберг, соавтор исследования и выпускник магистратуры Школы естественных наук Бангорского университета: "Недозволенное заражение окружающей среды наркотиками в результате мочеиспускания в общественных местах происходит на каждом музыкальном фестивале". Необычной, однако, была на фестивале в Гластонбери особенно высокая концентрация наркотиков. В частности, во время фестиваля в реках были обнаружены следы синтетического наркотика MDMA и кокаина - и даже спустя несколько недель их концентрация оставалась настолько высокой, что могла существенно повлиять на экосистему", - говорится в статье.

"Из-за постоянного справления нужды на территории фестиваля остатки наркотиков сравнительно быстро попадали в хрупкую экосистему пресноводных водоемов. Во время и после проведения последнего фестиваля Гластонбери в 2019 году экологи под руководством доктора Кристиана Данна регулярно брали пробы воды из двух близлежащих рек по течению и против течения".

"Кокаин, метаболит наркотика бензоилэкгонин, а также MDMA, компонент экстази, были обнаружены в больших количествах в обеих реках. "Такая высокая концентрация классифицируется как опасная для жизни водных животных в соответствии с оценкой коэффициента риска (RQ)", - говорится в исследовании".

"При этом концентрация наркотика MDMA была самой высокой в выходные дни после фестиваля. Следы кокаина также достигли высокого уровня. Настолько, что они привели в состояние наркоэйфории обитающих там европейских угрей".

"Как и у наркозависимых людей, употребление стимулирующих веществ сначала одурманивает животных - но в долгосрочной перспективе наркотики лишают их активности. Они больше не стремятся к размножению и поиску пищи".

"Исследователи опасаются, что усилия по сохранению этого исчезающего вида могут быть сведены на нет. Европейский угорь является охраняемым видом в Великобритании и Европейском Союзе и находится под угрозой исчезновения", - указывает издание.

"Для того чтобы в будущем справиться с этой дилеммой, можно было бы создать биопруды у берегов рек. Кроме того, посетителей нужно лучше осведомлять о последствиях справления нужды под открытым небом. Тем более что фестиваль Гластонбери в последнее время сосредоточился на устойчивом развитии и сумел, например, избавиться от пластика".

"Один совет исследователей совершенно однозначен: на фестивалях под открытым небом следует пользоваться туалетами. (...) Это определенно лучше для окружающей среды - и не позволит угрям и другим рыбам невольно стать наркозависимыми", - передает Die Welt.