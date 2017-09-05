Россия - формирующаяся супердержава в мировой системе продовольственного снабжения

"Россия зачастую считается страной, производящей мало того, в чем заинтересован мир, помимо энергоносителей. Зависимость от экспорта нефти напоминает большую бомбу с часовым механизмом, заложенную под будущее страны, с учетом внимания, которое уделяется на Западе и в Китае уменьшению использования углеводородного топлива. Тем не менее, по иронии судьбы, Россия, кажется, выигрывает от изменения климата, которое подстегивают ее энергоресурсы: ее перспективы в качестве крупнейшего в мире экспортера пшеницы и зерновой супердержавы радужны, не в меньшей степени из-за роста температур в мире", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

За последний торговый год, с июля 2016-го по июнь 2017 года, Россия экспортировала 27,8 млн метрических тонн пшеницы - больше, чем весь ЕС. Она также является ведущим поставщиком кукурузы, ячменя и овса. Наряду с Украиной и Казахстаном она входит в состав силы, все больше формирующей глобальные зерновые рынки - РУК, как она известна профессиональным участникам рынка, отмечает автор.

"Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев неоднократно говорил, что, по его мнению, зерно, в конечном итоге, вытеснит нефть как крупнейший источник экспортных доходов страны. Это не те надежды, которые лелеет Кремль - он бы предпочел рассчитывать на технологический бум, - но пророчество Ткачева может быть более реалистичным по ряду причин", - говорится в статье.

Первые две из них выходят за пределы сферы влияния России: рост населения Земли и изменение климата. По сравнению с концом 1980-х годов температура в производящих зерно областях Евразии повысится на 1,8 градуса к 2020-м годам и на 3,9 градуса к 2050-м, отмечает автор. Он также указывает на такие факторы, как перспектива освоения новых земель на севере под зерновые и либерализация рынка земли, позволившая создать крупные агрохолдинги, применяющие новые технологии.

Конечно, сосредоточенность на экспорте сельскохозяйственных товаров все равно означает зависимость от сырья и от мировых тенденций, пишет Бершидский. Он также указывает на необходимость правительственной поддержки сельского хозяйства и проблемы с экспортной инфраструктурой в России.

"Однако эта поддержка может, в конце концов, окупиться, если России удастся развить высокорентабельное сельскохозяйственное производство - мяса, молока и овощей, которые страна все еще импортирует. Российское правительство пытается стимулировать это развитие, введя эмбарго на западные продукты, и оно стимулировало рост, но пока что российским производителям мучительно не хватает компетентности и ресурсов для настоящего прорыва", - заключает автор.