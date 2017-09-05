Ячейка из Альканара за месяц с лишним изготовила 100 кг взрывчатки

"Источники из антитеррористических ведомств, с которыми проконсультировалась ABC, четко считают, что ДАИШ* вскоре попытается снова совершить теракт в Испании, хотя, скорее всего, это будет менее громкая атака, а совершат ее одиночки или крайне малочисленные группы, в отличие от того, как действовала ячейка из Риполя", - пишет журналист Пабло Муньос.

"Это как снять пломбу с сейфа; теперь все имеют доступ к его содержимому, - образно заметили источники. - С этого момента те, кто уже радикализировался, воспряли духом, они видят, что можно причинить большой ущерб".

"За крупной атакой всегда следовали другие. Это наблюдалось и в Барселоне: позднее было нападение в Финляндии и попытки в Бельгии и Германии", - уверяют источники.

"Службы сбора информации и разведки полагали, что теракт в Испании неизбежен, поскольку наша страна является мишенью для ДАИШ*. Однако особое изумление и тревогу вызывают масштаб ячейки, которая планировала теракт, и ее оперативные возможности, позволявшие ей совершенно спокойно готовить удар. В принципе считается, что террористам потребовалось больше месяца, чтобы изготовить 100 кг перекиси ацетона, прозванной "мать Сатаны", которые хранились в коттедже в Альканаре. Мало того, у них также имелось сырье, которого хватило бы на много дополнительных килограммов этой мощной взрывчатки, которая уже применялась ДАИШ* в Европе. По воле судьбы, произошло воспламенение - вероятно, из-за рвения самих джихадистов, которые стремились нанести максимальный ущерб", - говорится в статье.

Взрыв в коттедже в Альканаре побудил террористов изменить планы и нанести удары с применением автомобилей на улице Рамбла и в городе Камбрильс. Поэтому источники в антитеррористических ведомствах, с которыми пообщались журналисты газеты, полагают: адресованное каталонской полиции сообщение американских спецслужб, что ДАИШ летом этого года готовила теракт на улице Рамбла, в данном контексте ничего бы не изменило.

Автор поясняет: "Если решение о наезде на людей было принято спонтанно, не может быть, чтобы сообщение относилось к ячейке из Риполя. Но вдобавок сообщение было крайне обобщенным, на его основе было невозможно начать расследование".

*"Исламское государство" (ИГИЛ, или ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.