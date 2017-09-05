Иран, Турция и Россия не извечные друзья. Они останутся друзьями, пока не вмешаются США

"Одно из самых любопытных и тревожных явлений в ходе сирийской гражданской войны - примирение Турции с Россией и ее сотрудничество с Ираном, - утверждает бывший заместитель министра обороны США Дов Закхейм в Foreign Policy. - Совместная работа Турции и Ирана над сдерживанием сирийской войны - скорее следствие того, что они, по-видимому, трактуют как слабость Америки, а не какого-то всплеска взаимной любви".

"Хотя администрация Трампа более активна в Сирии, чем ее предшественница, пока неясно, насколько дальше Вашингтон готов углубиться в Сирию в краткосрочной и, тем более, в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в статье.

"Определенно, это трехстороннее сотрудничество может оказаться недолговечным. Национальные интересы трех стран несовместимы, - утверждает Закхейм. - Однако многое будет зависеть от Соединенных Штатов. Если Вашингтон останется активным в Сирии или будет наращивать усилия, гораздо меньше станет вероятность того, что Турция покинет Запад ради других партнеров. Однако, если США в Сирии умоют руки, турецко-российско-иранская связь может стать началом прекрасной дружбы".