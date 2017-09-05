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5 сентября 2017 г.
5 сентября 2017 г.

Катрин Хилле | Financial Times

Чеченский правитель раскритиковал Россию из-за политики в отношении Мьянмы

"Сильный правитель Чечни Рамзан Кадыров оспорил политику российского правительства в отношении Мьянмы из-за того, что Янгон преследует мусульманское меньшинство - народ рохинджа - в своей стране", - утверждает корреспондент The Financial Times Катрин Хилле. "Кадыров также председательствовал на крупном митинге в столице Чечни - Грозном, на котором прозвучал призыв направить в эту страну на юго-востоке Азии бойцов-джихадистов", - говорится в статье.

Журналистка комментирует: "Его угроза заостряет внимание на неустойчивости контроля Москвы над Чечней - территорией на Северном Кавказе, за которую Москва вела две кровавых войны и где до сих пор царит напряженность. Последние 10 лет Чечню побуждают сидеть тихо только благодаря договоренности о том, что Кадыров получает щедрую финансовую поддержку из Москвы и имеет свободу рук для управления этой республикой как личной вотчиной взамен на преданность президенту Путину".

"Если даже Россия будет поддерживать тех [шайтанов], которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция", - сказал Кадыров в 30-минутном видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник. "Он назвал подавление движения рохинджа геноцидом и проклял тех, кто совершает преступления против мусульман", - пишет Хилле.

"Россия, наряду с Китаем, выступала против предложений международного сообщества осудить правительство Мьянмы или наложить на него санкции за то, как оно реагирует на текущий кризис", - говорится в статье.

Описав митинг в Грозном, журналистка замечает: "Угрозы повлекли за собой шумные протесты представителей российской оппозиции".

Источник: Financial Times


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