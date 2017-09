5 сентября 2017 г. Люк Гардинг, Кэйрлайн Барр и Дина Нагапетянц | The Guardian Британия оказалась в центре секретной схемы Азербайджана на 3 млрд долларов: отмывание денег и лоббизм "Как вскрылось при расследовании, проведенном The Guardian, правящая элита Азербайджана осуществляла секретную схему с бюджетом в 2,9 млрд долларов, чтобы платить видным европейским деятелям, приобретать предметы роскоши и отмывать деньги через сеть непрозрачных британских компаний", - пишут журналисты Люк Гардинг, Кэйрлайн Барр и Дина Нагапетянц. "Данные, которые просочились в прессу, демонстрируют, что руководство Азербайджана, обвиняемое в серийных нарушениях прав человека, системной коррупции и подтасовках на выборах, осуществило более 16 тыс. тайных платежей в период 2012-2014 годов", - говорится в статье. Часть этих денег поступила политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, призванной отклонять критику в адрес президента Ильхама Алиева и продвигать положительный имидж Азербайджана. По мнению издания, эти откровения заостряют внимание на том, как Великобритания, где деятельность компаний регулируется слабо, используется для перевода крупных денежных сумм. "Денежные средства, которые вносились загадочными казначеями в Азербайджане и России, переводились на счета британских компаний (все это были товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Регистрационной палате в Лондоне) через западную финансовую систему, не вызывая никакой тревоги. Один из ведущих европейских банков - Danske - обрабатывал платежи через свое отделение в Эстонии", - говорится в статье. "Эту схему прозвали "азербайджанская прачечная самообслуживания". Конфиденциальные банковские документы были несанкционированно предоставлены датской газете Berlingske, ими также поделились с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетой The Guardian и другими СМИ-партнерами. Данные относятся к 30-месячному периоду. Возможно, они обнажили только верхушку айсберга", - пишут авторы. По данным газеты, в этих банковских документах зафиксированы "множественные платежи нескольким бывшим членам ПАСЕ". Авторы называют два имени: экс-депутат Эдуард Линтнер, член партии Христианско-Социальный Союз (Германия), и итальянец Лука Волонте, который в прошлом председательствовал в ПАСЕ в правоцентристской фракции. Данные также демонстрируют, что болгарин Калин Митрев, назначенный в прошлом году в правление ЕБРР, получил через британские компании не менее 425 тыс. евро за частные консультации от азербайджанской компании Avuar Co. Митрев утверждает, что это плата за законные услуги и что он прекратил работать консультантом, когда стал сотрудником ЕБРР, говорится в статье. Газета замечает: жена Митрева - гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова - наградила медалью Моцарта (одной из высших наград ЮНЕСКО) "первую леди" Азербайджана Мехрибан Алиеву, которая также занимает в своей стране пост вице-президента. "Отвечая на вопрос The Guardian, нет ли конфликта между работой ее мужа и ее собственной ролью в ООН, Бокова категорично заявила, что конфликта нет, и сказала, что ничего не знает о бизнесе своего мужа", - говорится в статье. "В рамках этой схемы крупные суммы расходовались на лоббизм", - продолжают журналисты. Упоминается два имени: бывший продюсер CNN Экарт Сагер и азербайджанец Джовдат Гулиев, член лоббистской группы Anglo-Azerbaijani Society (Великобритания). Банковские данные демонстрируют, что более 2,5 млрд долларов было перечислено компаниям и около 50 млн долларов - физическим лицам. Среди компаний было много западноевропейских фирм, которые занимаются розничной торговлей или оказанием услуг. Издание также упоминает о нескольких британских учебных заведениях и залоговых платежах при аренде дорогих лондонских квартир. "Правящая семья Азербайджана не упоминается прямо. Но доказательств некой связи предостаточно. Крупные суммы поступают через государственный International Bank of Azerbaijan. Это крупнейший банк страны, которая богата нефтью, и все же летом этого года он объявил в Нью-Йорке о банкротстве. Свою долю наличных денег вносят министерства обороны и чрезвычайных ситуаций в Баку", - говорится в статье. По словам авторов, в схеме также фигурируют бывшие деловые партнеры Дональда Трампа. Строительством отеля "Башня Трампа" (который так и не открылся) в Баку занимался миллиардер Анар Маммадов, сын экс-министра транспорта Зии Маммадова. "Baghlan, холдинг Маммадовых, связан с транзакциями в рамках "прачечной-автомата", - утверждает издание. Издание продолжает: "Не вполне ясно, откуда брались деньги, которые использовались в этой схеме. Российское правительство перевело в "прачечную-автомат" 29,4 млн долларов через свою основную оружейную компанию "Рособоронэкспорт". Несколько транзакций связаны с другой схемой отмывания денег на 20 млрд долларов, которая функционировала с центром в Москве в 2010-2014 годах. Эта схема - "Глобальная прачечная-автомат" - была разоблачена в марте OCCRP, "Новой газетой" и The Guardian", - говорится в статье. "Таинственная частная фирма из Баку Baku, Baktelekom MMC, внесла более 1,4 млрд долларов. Специалисты по аферам называют такие фирмы "организация-двойник". Она выглядит похожей на одноименную государственную телекоммуникационную компанию, но не имеет к ней никакого отношения. У нее нет сайта. Ее функции неясны. По данным OCCRP, Baktelekom MMC связана с Мехрибан Алиевой", - пишет издание. Также по теме: "Продать душу" за икру (Süddeutsche Zeitung) Источник: The Guardian