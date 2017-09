5 сентября 2017 г. Айзек Стоун Фиш | The Guardian Почему Трамп должен позволить Китаю играть ведущую роль в северокорейском вопросе "После того, как Северная Корея в воскресенье провела свое шестое ядерное испытание, президент США Дональд Трамп снова попытался оказать давление на Пекин", - пишет старший научный сотрудник Центра американо-китайских отношений Азиатского общества (Asia Society, Нью-Йорк) в статье для The Guardian. "Северная Корея - государство-изгой, ставшее большой угрозой и помехой для Китая, - написал Дональд Трамп в Twitter, - который пытается помочь, но без особого успеха". "Трамп, кажется, приравнял отказ Пекина экономически задушить Северную Корею к отказу сотрудничать с США в деле ее сдерживания. Делая это, Трамп игнорирует интересы Пекина и увеличивает вероятность того, что его стратегия по Северной Корее провалится", - рассуждает автор. Существует небольшая область, в которой стратегические интересы Вашингтона и Пекина совпадают: создание на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия. США не хотят, чтобы у Пхеньяна было ядерное оружие, а Пекину не нравится ни арсенал Пхеньяна, ни то, что Южная Корея попадает под ядерный "зонт" США, говорится в статье. Вместо того чтобы сосредоточиться на санкциях в своих дискуссиях с Пекином, Трампу следует сформулировать северокорейский вопрос в терминах избавления от ядерного оружия, считает автор. "Второй вопрос - более чувствительный для Трампа, но, пожалуй, более важный. Пекин возмущается самоуверенным тоном Трампа, в котором он говорит о том, что делать со страной, долгое время входившей в его сферу влияния", - полагает Фиш. "Трампу - если позаимствовать выражение, с помощью которого высмеивали внешнюю политику Барака Обамы - нужно лидировать из тыла", - пишет эксперт, напоминая, что Трамп уже делал это раньше. На совместной пресс-конференции, посвященной очередному ядерному испытанию баллистической ракеты в Северной Корее, Трамп позволил премьер-министру Японии Синдзо Абэ высказаться первому и, на удивление лаконично, сказал журналистам: "Я только хочу, чтобы все понимали и точно знали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего давнего союзника, на 100%". "Трампу следует прибегнуть к аналогичной стратегии в отношении Китая и его взаимоотношений с Северной Кореей", - считает автор. "Смириться с ядерной Северной Кореей или позволить Пекину взять на себя инициативу в этой ситуации - гораздо лучший вариант, чем рисковать войной", - заключает журналист. Источник: The Guardian