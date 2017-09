5 сентября 2017 г. Майкл Сэйфи | The Guardian ООН: более 120 тыс. мусульман-рохинджа бегут от насилия в Мьянме "Более 120 тыс. представителей этнической группы рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш за последние две недели после всплеска насилия против этого мусульманского этнического меньшинства, по заявлению Организации Объединенных Наций, - передает Майкл Сэйфи в The Guardian. - Эта ситуация вызывает опасения гуманитарной катастрофы в чрезмерно растянутых приграничных лагерях. Предположительно еще 400 тыс. оставшихся без родины рохинджа попали в ловушку конфликтных зон в западной Мьянме с тех пор, как в прошлом месяце спецслужбы начали новые "операции по зачистке" в штате Ракхайн". "Гуманитарным агентствам ООН по-прежнему не дают доставлять рохинджа продукты питания, воду и лекарства, и гуманитарные работники на местах сообщают, что склады с жизненно важными запасами на случай чрезвычайной ситуации подвергаются мародерству", - говорится в статье. "Специальный докладчик по правам человека в Мьянме Янгхи Ли сказала в понедельник, что ситуация в штате Ракхайн "по-настоящему серьезна", и [государственному советнику Мьянмы] Аун Сан Су Чжи пора "вмешаться", - передает журналист. - По словам Ли, Аун Сан Су Чжи, чья партия в 2015 году выиграла первые в истории поколения свободные выборы в стране, оказалась "между молотом и наковальней". "Думаю, ей пора выйти из этого положения прямо сейчас", - сказала Янгхи Ли об Аун Сан Су Чжи. "Бирманская правозащитная группа сказала во вторник, что преследование мусульман в преимущественно буддистском государстве нарастало последние пять лет и от преследования народа рохинджа дошло до создания "свободных от мусульман зон" по всей стране", - говорится в статье. "Изображения и репортажи о возобновлении преследования народа рохинджа вызвали осуждение по всему миру, в том числе со стороны Малалы Юсуфзай, получившей, как и Су Чжи, премию мира, - сообщает Сэйфи. - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это насилие геноцидом и пообещал, что Турция предоставит Бангладеш компенсацию за прием беженцев-рохинджа". "В понедельник были проведены демонстрации в российской республике Чечня, лидер которой Рамзан Кадыров сравнил обращение с рохинджа с Холокостом", - говорится в статье. Источник: The Guardian