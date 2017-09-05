Российский политик говорит: "Давайте ударим по Трампу нашим компроматом" на государственном телевидении

"Российский политик пригрозил на государственном телевидении "ударить по Дональду Трампу нашим компроматом" (обратный перевод с английского текста на сайте газеты. - Прим. ред.), - пишет Люси Паша-Робинсон в британской Independent. Выступая на канале "Россия 24", Никита Исаев, лидер крайне правого движения "Новая Россия", сказал, что компромат должен быть обнародован в ответ на закрытие нескольких российских дипломатических зданий в США.

"Когда его спросили, есть ли у России такой материал, Исаев, который также является директором российского Института актуальной экономики, ответил: "У нас, конечно, он есть!" - передает автор.

Журналистка добавляет, что впервые этот обмен репликами перевела и сообщила о нем исследовательница российских СМИ Джулия Дэвис.