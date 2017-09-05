Иран и Россия - две неотложные дипломатические проблемы президента Макрона

Со свойственной ему энергией и искусностью и опираясь на традиционные французские позиции, президент мог бы уладить эти два досье и вновь вернуться к диалогу и сотрудничеству, считает обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"В своем длинном выступлении на ежегодной встрече французских послов 29 августа 2017 года Эммануэль Макрон обозначил новую французскую внешнеполитическую линию, порывая с десятью годами чуть ли не равнения на импортированные американские неоконсервативные доктрины. Мы возвращаемся к голлистскому реализму, возрождаем требование независимости, развиваем всемирное видение, защищаем свои интересы, обозначаем своего главного врага, оказываем поддержку своим союзникам, по всем направлениям отдаем предпочтение конструктивному диалогу в сравнении с нравоучительным пустословием", - отмечает автор.

"Мы должны действовать так, чтобы будущее принадлежало диалогу, а не войне, сотрудничеству, а не разногласию, взаимному процветанию, а не кризисам", - сказал Эммануэль Макрон как раз в конце своего обращения к представителям Франции за рубежом. В этом смысле на столе у президента лежат два неотложных дипломатических досье. Речь идет об Иране и России, указывает Жирар.

"Что касается Персии, существует большой риск того, что Америка будет саботировать историческое международное соглашение по иранской ядерной проблеме от 14 июля 2015 года, которое блестяще сформулировали президент Обама и его госсекретарь Керри. Начиная с марта 2009 года Барак Обама стал протягивать руку помощи Ирану, понимая, что столь длинная ссора - более тридцати лет! - никак не способствует стабильности на Ближнем Востоке", - полагает обозреватель.

"Макрон тоже является поборником сбалансированной политики, из расчета того, что Франция не должна принимать чью-либо сторону в суннитско-шиитских распрях между Эр-Риядом и Тегераном, а должна выступить в роли посредника", - продолжает автор.

Трамп дал указания своим советникам отыскать любой повод для расторжения этого ядерного соглашения. Идея состоит в том, чтобы стратегически поставить Иран на колени и вернуться к политике экономической изоляции страны. Это механически вынудит Тегеран произвести атомную бомбу и повысит вероятность новой большой войны в Персидском заливе, пишет обозреватель. Макрону надлежит пустить в ход дружбу, которую он умело завязал с Трампом, чтобы заставить того отказаться от своего антишиитского авантюризма.

"По российскому досье Макрону надлежит продолжить политику конструктивного диалога, которую он начал, пригласив Путина в Версаль в конце мая 2017 года. Страны Запада совершают чистое безумие, стратегически толкая Россию в объятия китайцев. Необходимо вернуть Россию в европейскую семью. Так как она стремится туда всей своей душой, да и сами мы, естественно, в этом заинтересованы. Посетите Пушкинский музей в Москве: это ода европейской цивилизации", - утверждает Жирар.

"Стремление НАТО обосноваться на Украине - это провокация и нарушение обещаний, данных Джеймсом Бейкером Горбачеву. С исторической точи зрения можно понять предубеждение стран Балтии и Польши по поводу России. Но одни лишь эти государства не могут диктовать восточную политику всему Евросоюзу! Силой мы никогда не навяжем России демократию и правовое государство. Она придет к ним со своей скоростью, при условии, что Европа сумеет проявить открытость по отношению к ней", - заключает обозреватель.