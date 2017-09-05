Армия Асада отвоевывает Дейр-эз-Зор

Сирийский режим при поддержке Москвы сумел опередить формирования умеренной оппозиции в борьбе против джихадистов, которые держат в блокаде город Дейр-эз-Зор, пишет специальный корреспондент Le Monde в Бейруте Бенджамин Барт.

Восемь месяцев спустя после отвоевания Алеппо у повстанцев режим Асада и его союзники начали отвоевание другого сирийского города с пригородами: Дейр-эз-Зора. Во вторник 5 сентября их войска уже почти прорвали блокаду, в которой организация "Исламское государство"* вот уже три года держит этот город, расположенный на востоке Сирии, на берегу Евфрата, говорится в статье.

Снижение ожесточенности столкновений на западе страны связано с подписанием в начале мая в Астане соглашения о зонах деэскалации между Россией, Ираном и Турцией, которое позволило сирийскому режиму мобилизовать достаточно воинских частей, чтобы начать наступление. Пусть Дейр-эз-Зор не обладает таким престижем и экономическим влиянием, как Алеппо, но все же это второй город Сирии, находящийся неподалеку от главных нефтяных полей страны, указывает Барт.

Сложившееся соотношение сил было нарушено атакой войск Асада в районе Аль-Бадия, расположенном в Сирийской пустыне. За три месяца, продвигаясь вперед по трем различным направлениям при поддержке российской авиации, войска вернули под свой контроль каменистые участки, отделяющие городские районы запада - так называемую "полезную" Сирию - от долины Евфрата. Отступление ИГИЛ* ускорилось в августе, после падения города Эс-Сухне и населенного пункта Бир-Кабакеб. Бои привели к значительным жертвам в проправительственном лагере, в частности, погибли двое российских военнослужащих, о чем было объявлено Москвой в понедельник, передает журналист.

В течение лета, ввиду неспособности слишком малочисленных формирований сирийской умеренной оппозиции преградить путь на Дейр-эз-Зор проправительственным бойцам, и из-за их собственной нерешительности продвигаться дальше, американцы дали задний ход. Сначала они предложили им перейти под командование Демократических сил Сирии (FDS), альянса вооруженной оппозиции с курдским уклоном, который исключает арабские подразделения, развернутые на севере Сирии. Они от этого отказались. "В конечном счете, в воскресенье формирования умеренной оппозиции получили месседж от своих американских связных, которые настойчиво рекомендовали им отступить в Иорданию", - рассказывает сирийский аналитик Басель аль-Джунаиди, близкий к оппозиции, обосновавшийся в городе Газиантеп на юге Турции, и добавляет: "Разрыв полный. Для США сирийское досье, если не считать ИГИЛ*, отныне является российским делом".

Однако подобное разделение труда носит теоретический характер. Если бои за Ракку затянутся, в то время как бои за Дейр-эз-Зор будут продвигаться быстро, то войска Асада с трудом удержатся от искушения переправиться через Евфрат, отмечает автор статьи.

Победа над ИГИЛ*, врагом западных столиц номер один, помогла бы сирийской власти поправить свои дела на международной арене. А передислокация регулярных войск на границе с Ираком явила бы собой личный успех Башара Асада - он всегда говорил о том, что решительно настроен восстановить Сирию в том виде, в каком она была до 2011 года, ту Сирию, которую он получил в наследство от своего отца, заключает Барт.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.