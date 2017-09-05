Говорить о том, что можно стереть Северную Корею с карты, значит узаконивать ее ядерную программу

Специалист по Северо-Восточной Азии Фонда стратегических исследований Антуан Бондаз считает, что одних лишь санкций недостаточно для того, чтобы запретить Пхеньяну создавать ядерное оружие. Интервью с экспертом записал журналист Le Monde Арольд Тибо.

"Главное для Северной Кореи - продемонстрировать убедительность своей ядерной и баллистической программ. Шестое ядерное испытание вписывается в настоящую кампанию, инициированную Ким Чен Ыном", - полагает Бондаз.

"Главная цель - улучшить северокорейскую технологию, но существует еще политический аспект: отправить месседж США о том, что в распоряжении северокорейцев теперь имеется баллистическая межконтинентальная ядерная мощь. Во всяком случае, так утверждает Северная Корея", - отмечает эксперт.

"Судя по значительным сейсмическим толчкам, вызванным воскресным ядерным испытанием, эта бомба намного мощнее всех протестированных ранее; весьма вероятно, что это водородная бомба, но я снова повторю: ни в коем случае не стоит с уверенностью говорить о том, что Северная Корея отныне способна оснащать межконтинентальную ракету водородной бомбой и наносить удар по американской территории", - сказал Бондаз.

"Санкции нужны для того, чтобы афишировать единство международного сообщества в его осуждении и попытке сдержать эту программу. Тем не менее, очевидно, что одни санкции не заставят Северную Корею отказаться от создания ядерного оружия. Причина проста: Северная Корея считает, что военные преимущества в виде устрашения и политическая польза в виде легитимности режима продолжают перевешивать экономические издержки от санкций и политическую изоляцию, к которой они приводят", - поясняет эксперт.

"Заявления в твитах Дональда Трампа, сделанные в августе (когда он пообещал "огонь и ярость" Северной Корее, если она станет угрожать ударом по американской территории) или в последние дни, в частности о потенциальном военном решении, содержат множество тезисов, которые северокорейская пропаганда способна извлечь и использовать для усиления менталитета осадного положения, уже долго существующего в Северной Корее и позволяющего режиму контролировать население. Поэтому выпады Трампа совершенно контрпродуктивны. Говорить Северной Корее, что он может стереть ее с карты, используя против нее ядерное оружие, значит еще больше узаконивать ядерную программу внутри страны", - утверждает собеседник издания.

"Признание де-юре Северной Кореи в качестве ядерной державы вызвало бы значительные последствия для Договора о нераспространении ядерного оружия, а также для американских альянсов с Японией и Южной Кореей, которые, в свою очередь, гипотетически могут обзавестись ядерным оружием. Сложно было бы говорить Токио и Сеулу, что Пхеньян вправе это делать, а они нет", - уточняет эксперт.

"Можно вести переговоры, диалог, пытаться прийти к соглашению, но при этом не признавать Северную Корею как ядерную державу", - рекомендует он.

"Полагать, что мы можем прямо сегодня добиться запрещения ядерного оружия, идя по тому же пути, не только неосуществимо, но и опасно, поскольку тем временем - как, собственно, и происходит последние 10 лет, - Северная Корея продолжает развивать свою программу", - указал Бондаз.