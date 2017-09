5 сентября 2017 г. Джин Шахин | The New York Times Российская компания, опасная для нашей безопасности "Кремль взломал наши президентские выборы, ведет кибервойну против наших союзников по НАТО и исследует возможности использования похожей тактики против демократий по всему миру, - пишет Джин Шахин, сенатор-демократ от Нью-Гемпшира в газете The New York Times. - Почему тогда федеральные ведомства, администрации на местом уровне и на уровне штатов, а также миллионы американцев невольно впускают эту угрозу в свои киберсети и безопасные пространства?" "Эта угроза, - продолжает сенатор, - исходит от продукции программного обеспечения в сфере антивирусов и безопасности, созданной "Лабораторией Касперского" - компанией со штаб-квартирой в Москве, которая имеет обширные связи с российской разведкой. Чтобы прикрыть это тревожное уязвимое место в национальной безопасности, я продвигаю двухпартийный законопроект, запрещающий федеральному правительству пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского". Как отмечает далее автор, "Лаборатория Касперского" настаивает, что у нее нет "никаких неподобающих связей ни с каким правительством". Шахин уточняет, что компания предоставляет услуги по безопасности основным правительственным ведомствам США, включая Госдепартамент, Национальные институты здравоохранения США и, по сообщениям, Министерство обороны. На публичном слушании сенатского Комитета по разведке в мае шестерых высокопоставленных чиновников разведки, включая глав ФБР, ЦРУ и АНБ, спросили, чувствовали бы они себя спокойно с программным обеспечением "Лаборатории Касперского" на компьютерах их ведомств, продолжает сенатор. Все ответили недвусмысленным "нет". Шахин пишет, что не может раскрыть засекреченные оценки, которые вызвали ответы глав разведки. "К счастью, имеется в достатке публично доступная информация, чтобы помочь американцам понять причины, по которым у Конгресса серьезные сомнения насчет компании", - говорится в статье. "Американцы были разгневаны российским вмешательством в наши президентские выборы, но более широкой угрозой является российская доктрина гибридной войны, которая включает в себя киберсаботаж важнейшей американской инфраструктуры, начиная с атомных предприятий и кончая электросетями, - пишет автор в завершение. - "Лаборатория Касперского", активно присутствующая в миллионах компьютерных систем в США, способна сыграть мощную роль в подобной атаке. Пора положить конец этой угрозе нашей национальной безопасности". Источник: The New York Times