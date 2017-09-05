Памятники должны наталкивать на размышления

В отличие от США, в России не проводится кампании по сносу "неправильных" памятников. Это ведет к возникновению противоречий, которые, правда, помогают осмыслению истории, пишет из Екатеринбурга журналист Neue Zuercher Zeitung Андреас Рюш.

По мнению автора публикации, в России недостает в первую очередь "общественного консенсуса", когда речь заходит о сносе памятников Ленину, переименовании улиц и о том, что должно прийти им на смену.

"В итоге получается, что несовместимое продолжает сосуществовать бок о бок. Картины, открывающиеся взору в некоторых российских городах, отлично иллюстрируют ту неразбериху, которая царит в головах жителей в отношении своей истории. Взять хотя бы Екатеринбург на Урале. Именно здесь в 1918 году по приказу большевиков-революционеров был расстрелян последний русский царь; в его честь несколько лет назад на месте расправы была построена роскошная церковь. Но улица, ведущая к ней, до сих пор носит имя одного из убийц царя. Жители города с успехом отстояли право ее не переименовывать", - повествует журналист.

На главной площади Екатеринбурга стоит памятник вождю революции Ленину. "У города есть опыт сноса памятников. Некогда на площади возвышался монумент царю Александру II. После Февральской революции 1917 года его сменила статуя Свободы, а после Октябрьской - тот же постамент украсила аллегория "освобожденного труда". Затем был водружен диктатор Сталин, а после развенчания его культа его место занял Ленин. И с тех пор градоначальникам ничего лучшего в голову не приходит", - полагает автор.

"Конечно, тяжеловесное присутствие Ленина в стране, которая официально открестилась от коммунизма, заставляет призадуматься. С другой стороны, памятники для этого и нужны", - заключает журналист.