Сторонницы ИГИЛ* из Германии предстанут перед судом в Багдаде

Четыре сторонницы ИГИЛ*, имеющие гражданство ФРГ, не смогут теперь надеяться на скорое возвращение домой. Как удалось выяснить Der Spiegel, генпрокуратура Ирака начала процесс против женщин.

Их называют "невестами джихада", поскольку все они замужем за боевиками ИГИЛ*. "Ситуация развивается таким образом, что всем им не приходится рассчитывать на скорое возвращение домой: если они будут обвинены в поддержке террористов, согласно иракским законам им будет грозить многолетнее тюремное заключение или смертная казнь", - передают авторы публикации Маттиас Гебауэр и Роман Лебергер.

"В Германии против женщин уже ведется расследование в связи с членством в террористическом объединении, через сотрудников Федерального бюро уголовной полиции следователи планируют установить контакт с генпрокуратурой Ирака", - говорится в статье.

Как напоминают авторы, в середине июля в ходе освобождения оплота ИГИЛ* города Мосул иракскими спецслужбами были задержаны четыре женщины, спрятавшиеся, по всей видимости, в подвальном помещении во время отступления боевиков из города. Речь идет о Линде В. из Саксонии, 20-летней Наде и ее 50-летней матери из Маннгейма. "Задержана была и урожденная чеченка Фатима М., проживавшая в Германии, - ее муж был активным участником исламистского подполья в земле Северный Рейн-Вестфалия, о котором немецким правоохранителям было известно".

"Немецкие власти хотели бы поподробнее допросить женщин, поскольку те могли бы снабдить правоохранительные органы Германии информацией о доселе неизвестных структурах ИГИЛ* и, возможно, дать наводки на других уехавших из Германии исламистов. В беседе с задержанными немками заинтересованы и спецслужбы США", - пишут авторы.

"Спецслужбы пока не могут сказать наверняка, насколько женщины готовы к сотрудничеству. Линда В. сначала заявила в интервью журналисту NDR, что травмирована событиями последних месяцев и хочет домой. Однако в беседах с представителями посольства ФРГ она снова заявляла о своей приверженности идеям ИГИЛ*. Позднее она попросила помочь ей связаться с родителями", - передает издание.

Как стало известно изданию, сотрудники спецслужб исходят из того, что задержанные женщины не были вовлечены в военные структуры или аппарат безопасности ИГИЛ*.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.