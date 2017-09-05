"Продать душу" за икру

Можно ли называть президента Азербайджана Ильхама Алиева диктатором? Это главный вопрос судебного процесса против французских журналистов Лорана Ришара и Элиз Люсе, который начнется во вторник в Париже, пишет Sueddeutsche Zeitung. Истец - государство Азербайджан. Ришар и Люсе сняли "критический фильм про то, как Азербайджан создает корректный имидж во всем мире, но при этом жестоко расправляется со своими критиками", поясняют журналисты издания.

"Вообще, этот иск - образчик политики, которую Азербайджан проводит уже несколько лет. Она заключается в расширении власти Алиева и подавлении всех тех, кто его критикует", - продолжают авторы. При этом Алиев "делает ставку на деньги". Так, для азербайджанского лобби в Совете Европы уже давно придуман термин - "икорная дипломатия". Европейские парламентарии так много раз получали дорогие подарки из Азербайджана, что глава научно-исследовательского центра ESI Геральд Кнаус несколько месяцев назад даже заявил, что "Совет Европы продал душу автократическому режиму". Все это, как говорится далее, делается для того, чтобы заглушать критику в отношении Азербайджана через Совет Европы.

Газета Sueddeutsche Zeitung вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и другими партнерами на основе банковских данных за период с 2012 по 2014 год выяснила, как действует эта "икорная дипломатия". Банковские данные оказались в распоряжении датской газеты Berlingske, и речь идет о довольно крупных суммах, говорится в статье.

Самого крупного успеха Азербайджан, пожалуй, добился "в 2013 году, когда Парламентская ассамблея Совета Европы неожиданно для всех отклонила доклад немецкого депутата Кристофа Штрессера о политических арестах в Азербайджане", пишут журналисты.

Опубликованная электронная переписка бывшего евродепутата Лука Волонте и двух азербайджанских депутатов доказывает, что именно Волонте стоит за сопротивлением Штрессеру. При этом принадлежащий Волонте фонд получил миллионы евро. В марте нынешнего года прокуратура в Милане завела на Волонте дело: ему инкриминируют то, что он "якобы повлиял на коллег накануне голосования и взамен получил через свой фонд и фирму своей супруги около 2,39 млн евро из Азербайджана". Платежи были перечислены со счетов одной британской фирмы через эстонский филиал датского Danske Bank, уточняет издание.

Подобным образом, в пользу Азербайджана, причем поразительно часто, выглядят не только голосования, но и оценки наблюдателей на выборах. К примеру, во время вызвавших немало споров выборов 2015 года официальная делегация Совета Европы пришла к выводу, что "в Азербайджане сделан еще один шаг вперед по направлению к свободным, справедливым и демократическим выборам". Не все члены делегации разделили эту точку зрения: трое из 28, в том числе немецкий политик Франк Швабе, дали собственную оценку. "Ну в какой демократической стране кандидата выбирают с результатом почти в 100%? С самого начала было понятно, что наблюдатели относились к правительству недостаточно критично", - подчеркнул Швабе.

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