Как может отреагировать Китай в случае нападения США на КНДР

Северная Корея в очередной раз провела испытания ядерного оружия, и в США теперь вслух размышляют о собственном ядерном оружии. В итоге на сегодня намечено внеочередное заседание Совбеза ООН. "Меж фронтами в этом конфликте оказывается Китай - противник США, сосед и единственный союзник КНДР", - пишет Кристоф Мюнгер на страницах швейцарской газеты Tagesanzeiger. Китай, как и Соединенные Штаты, выступает против ядерной программы главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако Пекину крайне важно, что Корея оставалась разделенной и Север продолжил бы исполнять роль буфера на границе с Китаем. Американские солдаты на другом берегу реки Ялуцзян стали бы кошмаром для китайского руководства. По этой причине Китай, как отмечает президент Council on Foreign Relations Ричард Хасс, "не готов оказывать максимальное давление на своего торгового партнера КНДР".

Двойственность Китая особенно проявится в том случае, если "США начнут превентивную войну против Северной Кореи". А после последних испытаний превентивный удар стал более вероятен. Министр обороны США Джеймс Мэттис дал ясно понять, что Вашингтон не отступит и применит силу.

Так как же на это отреагирует Китай? Вряд ли, как отмечает журналист со ссылкой на мнение экспертов, "Китай, как и во время войны в Корее в 1950 году, направит туда миллион "добровольцев" для поддержки Ким Чен Ына и борьбы с американцами. Но глава КНР Си Цзиньпин не станет безучастно наблюдать за тем, как американцы будут перепахивать задворки Китая. Иначе Си просто потеряет лицо, а Китай лишится статуса державы, гарантирующей порядок в данном регионе".

Но у Китая, продолжает автор, есть и другие возможности отреагировать. Во-первых, серьезно увеличившийся за последние годы китайский флот мог бы "стать противником американским ВМС в Восточной Азии. Таким образом Китай может пойти на морскую блокаду для защиты Северной Кореи". Так, у КНР, по данным США, в настоящее время есть авианосец, 25 эсминцев, 49 фрегатов и 60 подлодок. Это второй по численности флот в мире.

Во-вторых, Китай мог бы "начать создавать военные факты в Южно-Китайском море". Китай уже давно ведет там морской вариант "гибридной войны". За последние три года китайцы тайно насыпали свыше полудюжины искусственных островов со взлетно-посадочными полосами для самолетов, портами и радарами. Китай претендует на 80% Южно-Китайского моря, а это 159 островов в рамках так называемой "девятипунктирной линии". Националистический Китай в одностороннем порядке прочертил ее еще в 1936 году против планов по захвату со стороны Японии и Франции. Но тогда у него ничего не вышло. В настоящее же время защита "девятипунктирной линии" является делом государственной важности - в том числе из-за того, что там сосредоточены запасы нефти, она является важным путем к Персидскому заливу, а также для сдерживания флота США.

В-третьих, Китай мог бы попытаться захватить территорию в Гималаях. Пекин уже пытался сделать это в 1962 году, когда весь мир следил за Кубинским кризисом, как сейчас он следит за кризисом вокруг Северной Кореи. Тогда практически не замеченная никем война привела к победе Китая над Индией, но Китай не сумел достичь крупных территориальных приобретений.

Таким образом, у КНР есть сразу несколько сценариев того, как она сможет отреагировать на нападение США на КНДР, и каждый поможет Китаю укрепить свою позицию в качестве азиатской супердержавы. Но последствия этих сценариев непредсказуемы и не исключают большой войны. Поэтому, говоря словами британского премьера Уинстона Черчилля, "победа США над Северной Кореей стала бы не завершением войны и даже не началом конца, а концом начала", добавляет Tagesanzeiger.