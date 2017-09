5 сентября 2017 г. Дэн Ламот | The Washington Post В меняющейся Арктике одинокий ледокол Береговой охраны США маневрирует посреди льдов и геополитики Лейтенант Береговой охраны США Райан Карпентер пристально глядел в северном направлении через переднее стекло ледокола USCGC Healy, корабля длиной 420 футов, направляя его ярко-красный корпус сквозь зубчатые льдины в сотнях миль к северу от Аляски, повествует журналист американской газеты The Washington Post Дэн Ламот, получивший доступ на борт корабля. 23-летний Карпентер был во второй раз у штурвала USCGC Healy вместимостью 16400 тон - одного из двух функционирующих полярных ледоколов американской армии, говорится в статье. "Карпентер является частью все более прицельной американской стратегии по подготовке к состязанию - и возможному конфликту - в месте, которое когда-то было покрытой льдом ничьей территорией, - рассказывает журналист. - Потепление климата создало арктические водные пути, которые становятся все более свободными ото льда. На фоне Китая и России, которые все больше обращают свои взоры к этому региону из-за его богатых ресурсов, США изучают, сколько ледоколов нужно построить, вооружить ли их крылатыми ракетами и как справиться с ростом торгового движения в зоне, которая по-прежнему непредсказуема и смертельно опасна". Как передает издание, адмирал Пол Цукунфт, комендант Береговой охраны США, недавно предупредил, что Россия и Китай уже вторгаются в арктические воды над расширенным американским континентальным шельфом. Эта область соответствует примерно размеру Техаса и богата нефтью, минералами и другими ресурсами, которые могут добываться по мере совершенствования технологии, уточняет автор. Россия уже выдвинула оспариваемые притязания на территории, которые простираются до Северного полюса, и владеет более чем 25 ледоколами, и новые ледоколы на подходе. "Следующее поколение российских ледоколов строится не просто для того, чтобы плавать по полярным льдам, но и чтобы в них сражаться, - информирует газета. - Один из кораблей, над которым ведется работа, ледокол проекта 23550 длиною 347 футов, разработан, чтобы быть подвижным в этой среде, в то же время будучи оснащенным корабельной артиллерийской установкой и крылатыми ракетами. Кремль также обнародовал планы строительства или расширения многочисленных баз вдоль северо-восточной российской береговой линии, к северу от Северного полярного круга, в том числе на острове Врангеля, на острове Котельный и на мысе Шмидта". Автор рассказывает, что администрация Обамы предложила построить новые ледоколы в 2015 году, сославшись на потепление в морях и озабоченность намерениями России. "Однако усилия в этом направлении привлекли новое внимание в последние месяцы, - продолжает журналист. - Несмотря на то, что Трамп скептически относится к глобальному потеплению, он был восхищен мощностью полярных ледоколов во время речи на выпускной церемонии в Академии Береговой охраны 17 мая и пообещал, что его администрация построит "много таких". Как сообщает издание, ледокол Healy был заказан в 1999 году, но другому работающему полярному ледоколу, USCGC Polar Star, уже более 40 лет. Каждый год он направляется в Антарктику, но члены экипажа прибегают к поиску некоторых частей на eBay, поскольку их трудно найти, пишет журналист со ссылкой на экипаж Healy, который осведомлен о другом корабле такого же класса. Доклад Национальной академии наук, инженерного дела и медицины США, опубликованный в июле, рекомендовал покупку одной партией четырех тяжелых ледоколов единого класса с тем, чтобы сэкономить, и указывал на то, что время для этого истекает. "Страна плохо оснащена, чтобы защитить свои интересы и сохранить лидерство в этих регионах, она отстала от других арктических наций, которые мобилизовались, чтобы расширить свой доступ в покрытые льдом регионы", - говорится в докладе. Источник: The Washington Post