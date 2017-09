5 сентября 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Опции, чтобы убрать Ким Чен Ына "В воскресенье Северная Корея провела шестое ядерное испытание, взорвав бомбу в 10 раз более мощную, чем та, что была испытана год назад, - говорится в редакционной статье американской газеты The Wall Street Journal. - Северокорейское правительство заявляет, что Пхеньян также готовится к третьему испытанию межконтинентальной баллистической ракеты". Эти испытания, по словам газеты, подчеркивают, насколько американская разведка недооценила атомный прогресс Северной Кореи, который скоро сделает американских граждан уязвимыми для атак. "Стандартным рефреном экспертов по внешней политике является фраза, что у мира нет хороших опций, кроме как война или молчаливое согласие", - отмечает редакция. Однако, по мнению газеты, у США есть другие опции. "Вашингтон может оказать жесткое давление на Северную Корею и на режим Ким Чен Ына. Чтобы понять, каким образом, нужно обратиться к стандартному набору инструментов искусства государственного управления, который иногда резюмируют акронимом Dimefil: дипломатическое (diplomatic), информационное (information), военное (military), экономическое (economic), финансовое (finance), разведывательное (intelligence) и правовое принуждение (law)", - говорится в статье. Далее издание подробнее описывает эти опции: "Дипломатическое принуждение. США могут оказать гораздо больше давления, чтобы оборвать или ограничить связи с Северной Кореей. В то время как режим проповедует идеологию самодостаточности, он нуждается в международных связях, чтобы добывать твердую валюту и получать сырье и технологию, в которой он нуждается. Информационное принуждение. Перебежчики уже направляют в Северную Корею информацию о внешнем мире. США и их союзники могут расширить эти усилия и подбивать элиты на бегство или организацию внутреннего переворота. Военное принуждение. Наращивание ПРО и конвенциональных сил уменьшит способность Северной Кореи использовать атомный шантаж. Дислоцирование тактического атомного оружия в Южной Корее сделает угрозу ответных мер на атомный удар более достоверной. Экономическое принуждение. Дональд Трамп написал в субботу, что США рассматривают возможность санкций против всех, кто ведет бизнес с Северной Кореей. Режим использует сети китайских трейдеров, чтобы уклоняться от санкций, а также вести более законный бизнес. Применение санкций к этим сетям может ограничить торговлю Северной Кореи. Финансовое принуждение. США могут отрезать Северной Корее доступ к финансовым посредникам, которые проводят операции в американских долларах. (...) Разведывательное принуждение. Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения, стартовавшая при администрации Джорджа Буша-младшего, выслеживала и перехватывала экспорт оружия из Северной Кореи. Программа может быть расширена, чтобы заблокировать другие виды экспорта, запрещенные санкциями ООН. Правовое принуждение. Следственная комиссия ООН в 2014 году сообщила о свидетельствах нарушений прав человека в обширной сети тюремных лагерей Северной Кореи. Китай и Россия защитили режим Кима от преследования в Международном уголовном суде за эти преступления против человечности. Давление в целях привлечения к ответственности еще больше изолирует Северную Корею и поощрит элиты к бегству". Источник: The Wall Street Journal