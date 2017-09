5 сентября 2017 г. Энди Паcтор | The Wall Street Journal Планы Пентагона по отказу от российских ракетных двигателей столкнулись с торможением "Технические и финансовые проблемы вынудят Пентагон полагаться на изготовленные в России ракетные двигатели как минимум до середины следующего десятилетия - на несколько лет дольше, чем изначально ожидалось", - сообщает Энди Пастор в The Wall Street Journal. "Несмотря на требования обеих партий Конгресса быстро отказаться от двигателей РД-180 из соображений национальной безопасности, создать столь же надежную американскую замену оказалось труднее, чем ожидали многие конгрессмены. Правительство и отраслевые чиновники сказали, что United Launch Alliance - главный поставщик ракет Пентагону - вероятно, продолжит использовать некоторые из изготовленных в 1990-х годах ракеты-носители с построенными в России двигателями до 2024-2025 года, - передает корреспондент. - Другие источники, знакомые с деталями, говорят, что United Launch - совместное предприятие Lockheed Martin Corp. и Boeing Co. - возможно, будет вынуждено сдвинуть сроки отказа от российских двигателей даже до 2028 года". "Эта задержка заставляет спрашивать, придется ли армии США использовать больше российских двигателей на фоне напряженности между двумя странами. Это также оказывает существенное влияние на затраты на космические программы Пентагона и сроки их реализации, здоровье военно-промышленной базы и рост коммерческого космического сектора", - указывает автор. "Совместное предприятие Boeing и Lockheed ожидает, что сможет полностью испытать новый двигатель к 2019 году и сертифицировать новую ракету под названием Vulcan для отправки грузов Пентагона к 2022 или 2023 году. Однако пресс-секретарь United Launch сказала, что запуски некоторых миссий Atlas V продолжатся и позже, как минимум "до середины 2020-х годов", пока Vulcan не продемонстрирует надежность", - говорится в статье. Это гораздо больше сдвигает сроки, чем представляли многие депутаты и промышленные чиновники три года назад, когда Конгресс начал предпринимать усилия по вытеснению российского оборудования. "Данный шаг, - напоминает журналист, - был вызван тем, что Кремль аннексировал Крым и развязал гражданскую войну на востоке Украины". Источник: The Wall Street Journal