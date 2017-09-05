Уравнение с двумя неконтролируемыми величинами

Северная Корея представляет собой отвратительную диктатуру, занимающуюся созданием ядерного оружия. Однако самым большим фактором риска в нынешнем кризисе является президент США, который ни во что не ставит дипломатию, утверждает Штеффен Рихтер, автор статьи в Die Zeit.

"Северокорейский режим агрессивно реализует ядерную программу, вплотную приближаясь к границе, за которой заканчивается терпение международного сообщества", - замечает Рихтер.

"Когда речь заходила о давлении, которое следует оказать на Пхеньян, нарушающий ооновские резолюции своими ядерной и ракетной программами, сдержанную позицию в Совбезе ООН занимали прежде всего Россия и Китай. Нередко они просто отклоняли принятие санкций, а когда голосовали "за", в конечном итоге штрафные меры не реализовались, - говорится в статье. - США, со своей стороны, постоянно сыпали угрозами в адрес Северной Кореи, вели себя с ней как с кровным врагом, прибегая к односторонним мерам. Так, введенные в конце августа санкции против третьих стран коснулись, в первую очередь, небольших компаний, банков и отдельных лиц из Китая, которые имели деловые связи с Северной Кореей".

После того как в минувшее воскресенье Пхеньян провел ядерное испытание, президент Трамп пригрозил остановить любую торговлю со странами, ведущими бизнес с Северной Кореей, продолжает Рихтер.

Трамп имел в виду преимущественно Китай, поскольку именно на его долю приходится "90% северокорейского торгового оборота, через Китай идет также свыше 80% нефтяного экспорта и продуктов питания в Северную Корею". "Однако приостановка торговли с Пекином станет тяжелым ударом для всех: США импортируют из КНР продукцию на 40 млрд долларов ежемесячно - Трампу внутри страны просто не позволят пойти на такой шаг", - считает автор.

Между тем "последние испытания, проведенные КНДР, свидетельствуют о том, что режим имеет возможность угрожать не только непосредственным соседям (...) и не позволит просто так отговорить себя от реализации ядерной программы", говорится в статье.

"Ким Чен Ын хочет обезопасить свой режим чуть ли не навечно, и ядерное оружие - самый верный путь для достижения этой цели, - пишет автор. - А поскольку правящая элита политически изолированной Северной Кореи не имеет практически никаких контактов вовне, никто не знает, что там действительно происходит и что там думают об обращении с оружием массового уничтожения".

Дональд Трамп в этом смысле представляет собой прямую противоположность: свои мысли он излагает в Twitter. "Из той политики, которую он до сих пор проводил в отношении Восточной Азии, можно сделать вывод, что он не тот политик, который способен разобраться в запутанном и опасном северокорейском кризисе, - убежден Рихтер. - Как известно, он не компенсирует отсутствие внешнеполитического опыта советами профессионалов во внешней политике".

В воскресенье, после проведенного Пхеньяном испытания, он пообещал встретиться с "генералом Келли, Мэттисом и другими высокопоставленными военными" для обсуждения северокорейского вопроса - о дипломатах или опытных политиках даже речи не шло, сетует автор.

В одном, считает журналист, Трамп прав: "Единственный путь оказать на Пхеньян экономическое давление и, возможно, заставить пойти на уступки в ядерной программе, проходит через Китай. Китайцы могли бы приостановить нефтяные поставки, заблокировав тем самым на какое-то время реализацию оружейной программы КНДР. Однако ни для кого не секрет, что Пекин хочет во что бы то ни стало предотвратить коллапс северокорейской диктатуры, опасаясь хаоса в приграничных областях, потери контроля над ядерным и тяжелым вооружением, и, как знать, - возможно, США у своих границ".

"Китайским коммунистам важнее, чтобы Китай стал единственным гегемоном в регионе, чем наблюдать за крахом диктатуры Кима, пусть даже вместе с оружием массового уничтожения", - полагает журналист.

В ближайшие дни и недели в регионе будут проводиться учения с участием американцев и их союзников из Японии и Южной Кореи. "Предстоит впечатляющая демонстрация военной мощи, адресованная Пхеньяну. Северная Корея, со своей стороны, будет продолжать испытания ракет. (...) Эти действия неизбежны, но представляют собой опасность из-за возможного недопонимания. Решающим при этом становится сохранение канала дипломатической связи с Пхеньяном", - заключает автор.