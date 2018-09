5 сентября 2018 г. Марк Беннеттс | The Guardian В одиночестве и страхе: мытарства поженившихся геев, вынужденных бежать из России Холодным январским вечером, когда полицейские в штатском беспрестанно стучали в дверь их квартиры, молодожены Павел Стоцко и Евгений Войцеховский начали думать о бегстве из России, пишет корреспондент The Guardian Марк Беннеттс. "Это было осадное положение. Полиция была у входа в дом и вокруг него", - рассказал Стоцко. "Мы сидели в квартире, как в тюремной камере, совершенно одни, и боялись", - поделился Войцеховский. Проблемы с российскими властями возникли у них в начале года, когда Стоцко и Войцеховский поженились в Дании. Изучив российское гражданское право, они поняли, что власти обязаны признавать зарегистрированные за границей браки - чиновники, видимо, не знали об этой лазейке. В Москве им "невозмутимо и без вопросов" поставили штампы в паспорта. "Мы были так счастливы, когда получили штампы в паспортах. Мы думали, что сможем теперь жить в России счастливо и спокойно и что, несмотря на всю гомофобию, закон на нашей стороне. Мы не ожидали, что власти ответят так агрессивно", - сказал Стоцко. Он опубликовал в сети фото паспортов, и пара дала интервью российским СМИ, что вызвало повсеместное возмущение. МВД обвинило мужчин в подделке паспортов, им поступали многочисленные угрозы. В их квартиру в Люберцах вскоре пришли полицейские и потребовали сдать внутренние паспорта. Ими руководил Андрей Захаров, на тот момент замначальника московской полиции, сказали Стоцко и Войцеховский. Полиция отрезала квартиру от интернета и электричества. "Для россиян штамп о браке в паспорте - символ того, что их брак признан государством. Естественно, когда власти поняли, что не существует законных оснований не признавать наш брак, они решили избавиться от любых доказательств того, что это произошло в России", - сказал Стоцко. Даже когда мужчины сдали паспорта, в полиции отказались давать им гарантии личной безопасности. "Захаров еще сказал, что не может нам обещать, что не арестует нас в будущем", - сообщил Стоцко. В тот же вечер пара решила бежать из России при помощи местного ЛГБТ-сообщества. "Мы уехали морозной январской ночью, у нас было всего 53 доллара на двоих", - поделился Стоцко. "Пара бежала в Амстердам, где подала заявление на получение убежища, - сообщает автор статьи. - По их словам, адвокаты советовали им ничего не рассказывать о своих мытарствах до этого месяца, когда они получили подтверждение, что находятся под защитой голландских властей". Стоцко и Войцеховский собираются в итоге получить гражданство Нидерландов и не планируют возвращаться. Они испытывают пессимизм по поводу шансов на улучшение отношения к представителям ЛГБТ в России. "Когда к власти пришел Путин, когда во власть поднялись люди, вышедшие из преступного мира, криминальные обычаи и представления о том, что "геи - это грязные люди", набрали популярность и теперь широко распространены в правительстве", - сказал Стоцко. "Путин всегда говорит, что в России все живут по закону, - заявил он. - Но то, что случилось с нами, доказывает, что он лжет. Мы пытались жить в России в рамках российского законодательства, но власти сами нарушили закон, чтобы конфисковать наши паспорта". Источник: The Guardian