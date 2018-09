5 сентября 2018 г. Тони Нейлор | The Guardian Откажитесь от миндального молока: почему все, что вы знаете об экологически безопасном питании, - вероятно, неправда Газета The Guardian составила конкретные рекомендации для экологически ответственных потребителей продовольствия. Все мы стремимся покупать и потреблять то, что не наносит вреда экологическому равновесию на планете, отмечает журналист Тони Нейлор. Однако, как предостерегает газета, не стоит бездумно гнаться за последней экомодой и слепо верить этикеткам, заверяющим в экологической чистоте продукции. "Вот несколько примеров, когда мы впадаем в заблуждения насчет ингредиентов, хранения продуктов и вторичного использования тары. И несколько на удивление простых решений", - пишет издание. 1. "Под влиянием идей экологического питания и разоблачительных фильмов о сельхозиндустрии типа "Скотозаговора" (где утверждалось, что метановые выделения крупного рогатого скота играют ключевую роль в глобальном потеплении), многие отказываются от коровьего молока в пользу заменителей, которые не содержат продуктов животноводства", - отмечает издание. Однако Пит Хемингуэй из организации Sustainable Restaurant Association предостерегает: "Черт знает что такое: на производство одного литра миндального молока уходит 1611 литров воды". Газета поясняет: "Более 80% миндаля в мире выращивается в Калифорнии, где уже несколько лет царит сильная засуха. Хемигуэй описывает, что фермеры уничтожают относительно биоразнообразные рощи цитрусовых, чтобы удовлетворять растущий спрос на миндаль, и тем самым возделывают монокультуру, а воду для полива берут из все более глубоких артезианских скважин, что чревато осадкой почв во всем штате". Решение: перейдите на овсяное молоко - самое безопасное для экологической устойчивости. 2. Призыв экологических организаций воздержаться от потребления трески, которая находилась под угрозой вымирания, устарел. Джордж Кларк из организации Marine Stewardship Council (MSC), которая выдает экологические сертификаты на рыбу, объявляет: "С треской большая путаница, но в северо-восточной Атлантике предостаточно запасов трески с сертификатами MSC". Решение: вернуть треску в свой рацион, если у нее есть экологический сертификат. 3. Многие торговцы уличной едой перешли на посуду и столовые приборы из биопластика. Но экологические организации Friends of the Earth и Greenpeace предостерегают: на производство биопластика затрачивается много ресурсов, а биоразлагаемость свойственна лишь менее 40% сортов биопластика. Решение: носите столовые приборы с собой. 4. Многие рестораны переходят с синтетической пищевой пленки на упаковочные материалы на основе пчелиного воска. Но тем, кто готовит дома, газета советует не отказываться от пищевой пленки, поскольку она спасает блюда и продукты от преждевременной порчи. А с точки зрения экологии не допускать разбазаривания пищи и других ресурсов - приоритетная задача. Решение: покупайте больше контейнеров с крышками для еды. 5. Кампания за отказ от пластиковых коктейльных трубочек натолкнулась на сопротивление: протестуют борцы за права инвалидов, которым такие трубочки необходимы по медицинским и практическим соображениям. "Это кристально четко показало, что нужно больше думать о социальных последствиях "зеленых" инициатив", - пишет автор. Решение: предоставьте выбор потребителям. 6. Согласно недавнему опросу, у 55% британцев есть хотя бы одна многоразовая бутылка для воды, но лишь 36% носят ее с собой регулярно. Решение: берите многоразовую бутылку с собой каждый день, совсем как ключи и бумажник. 7. Кларк предостерег, что термины "локальный продукт", "выловлена с катера" и "поймана на крючковую снасть" - не гарантия того, что лов рыбы обеспечивает экологическую устойчивость. Решение: покупайте рыбу с объективными экологическими сертификатами. 8. Пластиковые бутылки необычной формы или ярких цветов, даже если они маркированы как пригодные для переработки, наверняка будут отбракованы приемщиками вторсырья и окажутся на свалке, предостерегает Эмма Пристленд из Friends of the Earth. The European Pet Bottle Platform советует по возможности покупать напитки в таре из прозрачных ПЭТ-материалов. Решение: как можно реже выбирайте экстравагантные пластиковые бутылки. 9. Посуда из биоразлагаемого пластика может быть переработана в компост, но это возможно только в промышленных условиях на специальном оборудовании, которого в Британии очень мало. Решение: не брать еду на вынос, а питаться в кафе, где вам подадут многоразовую посуду и металлические столовые приборы. 10. "Избегайте бразильского тофу". "В Южной Америке выращивание сои (преимущественно на корм животным) - фактор, ускоряющий обезлесение и уничтожение серрадо - тропических саванн - в Бразилии", - пишет издание. "Экологический след" такого тофу, выраженный в выбросах углекислого газа, вдвое выше, чем у курятины. Решение: выбирайте тофу, который делают из европейской или американской сои. 11. Не бойтесь консервов. "Приготовление пищи на фабриках более эффективно, чем в домашних условиях", - пишет издание. Решение: поразмыслить, как сэкономить продукты и электроэнергию, покупая готовую еду и полуфабрикаты. 12. Купите хлопчатобумажную хозяйственную сумку и пользуйтесь ею чаще. Решение: чтобы "экологический след" от сумки из органического хлопка был ниже, чем у стандартного пакета, эту сумку следует использовать 149 раз. 13. У новозеландской баранины, импортируемой в Великобританию, экологический след меньше, чем у британской. "Это ярко демонстрирует, что "мили, пройденные продуктом" - не критерий его экологичности или неэкологичности и что у проблемы глобального потепления нет легких решений", - пишет газета. Решение: выбирать новозеландскую баранину. Источник: The Guardian