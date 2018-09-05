Военно-морским силам Германии не хватает кораблей, запчастей и солдат для участия в операциях

Последняя на данный момент печальная весть пришла в ВМС Германии в июне: Объединением технического надзора были сняты с эксплуатации два последних танкера, сообщает журналистка Handelsblatt Доната Ридель. Танкеры, отслужившие по 40 лет, больше не соответствовали экологическим предписаниям, так как у них отсутствовал двойной корпус. "То, что в бундесвере сегодня все еще используются однокорпусные танкеры, это какой-то анекдот", - заявил в разговоре с изданием Тобиас Линднер, эксперт по вооружению из партии "зеленых".

По словам министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, в настоящий момент бундесвер закрывает свои пробелы. Но при этом первый из новых фрегатов типа F-125 все еще не используется флотом. Первый фрегат должен был поступить на вооружение уже в конце прошлого года, однако из-за сильных проблем в программном обеспечении бундесвер вернул корабль производителю. К тому же фрегат не мог ровно держаться на воде, передает издание.

Как следствие, все имеющиеся в распоряжении ВМС Германии фрегаты и корветы находятся в длительной эксплуатации. Бундесвер поддерживает миссии ЕС и НАТО в Средиземном море, Атлантическом океане и в Балтийском море. А если произойдет ситуация вроде той, когда в начале июня корвет Erfurt во время учений в Балтийском море задел дно и повредил винты, ВМС Германии не сможет выполнить обязательства перед НАТО, подчеркивает Ридель.

"Из-за большого количества операций военно-морской флот работает на пределе", - констатировал в разговоре с изданием уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс. По его словам, ВМС Германии гораздо сильнее страдают от недостатка техники и персонала, чем сухопутные силы и авиация.

К тому же, продолжает автор статьи, в результате длительной эксплуатации фрегаты и корветы быстрее изнашиваются. "Всюду чувствуется нехватка запчастей, потому что у производителей нет их в запасе. Склады пустуют", - заявил Бартельс.

Хотя в прошлом году бундестаг и заказал пять дополнительных корветов, до их поставки пройдет еще, вероятно, четыре года. Оппозиционный депутат партии "зеленых" Линднер считает ошибочным решение бундестага о заказе корветов, так как при поступлении на вооружение они, очевидно, будут устаревшими. К тому же, как отметил в разговоре с изданием эксперт по вооружению Маттиас Вахтер, дефицит кораблей в ВМС гораздо больше.

По словам Вахтера, военно-морской флот Германии испытывает недостаток и в морских вертолетах, в частности, устарел используемый с 1981 года вертолет Sea Lynx, говорится в статье.

По мнению Ханса-Петера Бартельса, "вопиющей ошибкой" министерства обороны ФРГ было решение закрыть предприятие по техническому обеспечению эксплуатации судов в городе Киль. "Думали, что в Балтийском море нет потребности в ремонте кораблей. Однако с учетом новых операций НАТО в Прибалтике из-за опасности, исходящей из России, произошло обратное. Поэтому было бы неплохо быстро восстановить арсенал в Киле", - передает Ридель слова эксперта.