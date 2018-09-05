Россия бомбит Идлиб - последний бастион повстанцев в Сирии падает

"Российские самолеты бомбят северо-восток Сирии. Это может стать окончательным подтверждением поражения повстанцев и затруднить отношения России с союзниками", - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Озан Демиркан.

"Намечающееся наступление на последний бастион повстанцев Идлиб, вероятно, будет действительно жестоким. Но оно логично, - полагает журналист. - Единственная проблема: Европы и Запада больше нет в уравнении о мирном урегулировании. Неважно, что еще и сколько президент США будет писать в "Твиттере": окончательное решение об исходе сирийской войны будет принято в Москве, а не в смартфоне Трампа".

"В любом случае наступление является и лакмусовой бумажкой для отношений между игроками, стремящимися к власти в регионе. То, что члены сирийской тройки, состоящей из России, Ирана и Турции, будут надлежащим образом сотрудничать друг с другом, еще не гарантировано. В худшем случае может возникнуть конфликт интересов - с разрушительными последствиями для мирного населения Сирии", - уверен Демиркан.

Россия и Иран, поясняет автор, преследуют две цели: поддержать союзника Асада и уничтожить террористическую группировку HTS (ранее "Фронт ан-Нусра"*), которая за последние месяцы несколько раз атаковала российские военные базы на северо-западе страны с помощью беспилотников.

Турция является самым слабым членом этой "тройки", считает Демиркан. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал намечающуюся в Идлибе операцию "катастрофой". Это не удивительно, отмечает журналист: из Идлиба в Турцию теперь может попасть еще один миллион беженцев. Эксперты предупреждают, что таким образом Турция может оказаться перегруженной как в политическом, так и в экономическом смысле. Чавушоглу добавил, что "наступление подорвет доверие между Россией и Турцией", передает издание.

"Означает ли это конец альянсу с Россией? Возможно, но не обязательно, - рассуждает журналист. - Многое зависит от того, будет ли Турция в состоянии выступить против HTS/"Фронта ан-Нусра"*. После недавних военных операций России террористы скрываются в районе, контролируемом турецкой армией".

Возможно, за противодействие террористам Анкара потребует оставить в покое умеренную оппозицию в регионе. "Вот только понять, кто является оппозиционером, а кто террористом, достаточно тяжело, когда на дома с грохотом падают, как дождь, бочковые бомбы", - отмечает автор статьи.

"Ясно одно: США и Европа не принимаются во внимание. Американцы наложили санкции на Турцию. (...) Глава МИД ФРГ Хайко Маас высказался на этой неделе лишь о возможной помощи Сирии, которая привязана к уходу Асада. Это наивный взгляд на происходящее на Ближнем Востоке, в то время как союзники Асада ставят на поле боя перед фактами", - констатирует Демиркан.

*"Фронт ан-Нусра" (HTS) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.