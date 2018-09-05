США и Россия заключают сделки по вооружению - несмотря на санкции

Россия и США заключили отчасти сомнительные сделки, несмотря на то, что заключение с Россией сделок по поставке оружия считается в США неприемлемым, сообщает журналист Handelsblatt Андре Баллен.

"Пока Белый дом оказывает сильное давление на Европу в вопросе санкций против России, в собственных сделках США ведут себя более коммуникабельно. Об этом говорит щекотливая ракетная сделка: американский аэрокосмический и оборонный концерн Orbital ATK купил четыре ракетных двигателя у российского государственного холдинга "Энергомаш". Поставка должна состояться до 2021 года", - говорится в статье.

"На фоне введенных против России санкций и ухудшавшихся в последние годы двусторонних отношений Конгресс США постоянно критиковал зависимость Пентагона от российских ракетных технологий. Однако в данном случае коммерция, вероятно, взяла верх над политикой, - отмечает Баллен. - По данным экспертов, разработка собственного двигателя будет стоить минимум 3 млрд долларов".

"Еще более сомнительными являются переговоры между Россией и США о сделке по закупке оружия, - продолжает журналист. - В конце августа стало известно, что обе стороны обсуждают поставку ручного огнестрельного оружия для американских служб безопасности. Речь идет о российских пистолетах типа "Оса", относящихся к оружию несмертельного действия".

Пикантной деталью в этом деле является то, что заключение с Россией сделок по оружию считается неприемлемым. "Техмаш", производитель "Осы", интересным образом всплывает только в санкционном списке ЕС, хотя черный список американцев значительно длиннее. Это исключение, которое подрывает демонстрируемую в вопросе санкций принципиальность", - считает Баллен.

Возможно, поэтому в Европе велико противостояние предписаниям из Белого дома, касающимся двусторонних энергетических проектов. США угрожали внести проект газопровода "Северный поток-2" в санкционный список. Но операторы проекта, не впечатленные угрозами, спешат его реализовать. Укладка газопровода в Балтийском море начнется в ближайшее время, сообщает Handelsblatt.