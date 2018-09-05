Преждевременная смертность может объяснить, почему Дональд Трамп стал президентом

По данным нового исследования, опасения по поводу преждевременной смерти могли побудить американцев проголосовать за кандидата от Республиканской партии на выборах в 2016 году, сообщает журналист Independent Эндрю Гриффин.

Руководитель исследования Ли Голдман рассказал: "Хотя во многих частях страны, особенно в городских районах, ожидаемая продолжительность жизни растет, мы и близко не наблюдаем такого роста в сельской и "средней" Америке. Мы не должны недооценивать степень отставания некоторых частей страны в плане состояния здоровья. И неудивительно, что неравенство в вопросе здоровья соотносится с действиями на выборах".

Голдман и его коллеги сопоставили динамику голосования на президентских выборах с 2008 по 2016 год с уровнем смертности, используя данные по 3112 округам. Выяснилось, что в проголосовавших за Трампа округах наблюдалась более высокая (в среднем на 15%) смертность. "Повышенная смертность, связанная с алкоголем, наркотиками и самоубийствами, возрастала также в 2,5 раза там, где сдвиг был в пользу республиканцев", - говорится в статье.

По словам Голдмана, руководившего исследованием в Медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете, пониженные перспективы в плане здоровья - это важный маркер неудовлетворенности, чувства безысходности и страха. Эти настроения могли быть близки избирателям, поддержавшим Трампа, сказал Голдман.