Журналист Боб Вудворд утверждает в экстраординарной новой книге, что Трамп хотел совершить убийство сирийского президента Асада

"Как утверждается в новой книге, после химической атаки на гражданское население Дональд Трамп приказал своему министру обороны совершить убийство сирийского президента Башара Асада и "убить, черт подери, их всех", подразумевая деятелей режима этого лидера", - сообщает Independent. Журналист Крис Стивенсон, пересказывая книгу американского журналиста Боба Вудворда, описывает дальнейшие события: "Как утверждается, министр обороны Джеймс Мэттис сказал президенту по телефону: "Я сразу же займусь этим", а затем повесил трубку и сказал своему помощнику: "Ничего из этого мы делать не станем. Мы будем действовать гораздо более взвешенно". После химической атаки, случившейся в апреле 2017 года, президентская команда по делам национальной безопасности разработала варианты действий, включавшие в себя более традиционный удар с воздуха, нанести который Трамп в конце концов приказал".

"Таково одно из взрывоопасных утверждений в книге о внутренней механике Белого дома", - пишет издание, описывая книгу Вудворда, которая называется "Страх: Трамп в Белом доме" (Fear: Trump in the White House) и увидит свет 11 сентября. "В книге рассказывается о регулярных случаях, когда высокопоставленные сотрудники администрации Трампа принимали меры, чтобы обуздать потенциально опасные, на их взгляд, последствия руководящей деятельности президента. Утверждается, что Вудворд поговорил с некоторыми из высокопоставленных членов администрации, по-видимому, на условии, что он не будет раскрывать свои источники", - говорится в статье.

В книге "Трамп изображен как человек, склонный к вспышкам эмоций и импульсивным решениям, нарисована картина хаоса, который, по словам Вудворда, равносилен "административному государственному перевороту" и "нервному срыву" исполнительной власти США", говорится в статье.

Со своей стороны, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс заявила, что в книге Вудворда "нет ничего, кроме сфабрикованных историй, многие из которых исходят от недовольных бывших сотрудников и рассказываются, чтобы выставить президента в дурном свете".

Полпред США в ООН Никки Хейли заявила журналистам во вторник: "Я имею удовольствие быть посвященной в эти разговоры (...), и я ни разу не слышала, чтобы президент говорил об убийстве Асада".

В книге также затронуто расследование спецпрокурором Мюллером предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США и версии о сговоре между сотрудниками избирательного штаба Трампа и Россией.

В книге Вудворда утверждается, что Джон Дауд, который в то время был юристом Трампа по вопросам, связанным с расследованием Мюллера, сказал Трампу: "Не давайте показаний (Мюллеру. - Прим. ред.). Либо это (отказ давать показания. - Прим. ред.), либо оранжевый комбинезон (т.е. тюремная роба. - Прим. ред.)". После публикации этих отрывков Дауд заявляет, что ничего не говорил о том, что президенту придется надеть оранжевый комбинезон.