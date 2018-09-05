Авиаудары по Идлибу - прелюдия к российско-сирийскому наступлению

Пентагон поддерживает антитеррористическую операцию в Идлибе, но не масштабную атаку, пишет корреспондент французской Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Режим Дамаска, поддержанный своими российскими союзниками, устроил прелюдию к российско-сирийскому наступлению против провинции Идлиб, которого так опасались страны Запада. Несмотря на предостережения, высказанные в то же утро американским президентом Дональдом Трампом, российская авиация после трехнедельного перерыва возобновила авиаудары, направленные на западную часть территории, один из немногих очагов сопротивления, еще контролируемых повстанцами, говорится в статье.

Как минимум двадцать атак были осуществлены тремя российскими самолетами, взлетевшими с российской военной базы Хмеймим в Сирии, указывает журналист. Погибли как минимум девять гражданских лиц, в том числе пятеро детей.

Однако со стороны российского министерства обороны, чьи самолеты оказывают войскам Башара Асада беспрецедентную поддержку с воздуха, без которой Дамаск был бы не в состоянии отвоевать Идлиб, не было сделано никаких комментариев, отмечает Авриль.

"Надо дождаться ближайших дней, чтобы увидеть, будут ли продолжаться авиаудары, и понять истинную природу целевых групп. Наступление может принять последовательный характер, продолжиться путем ограниченных артиллерийских обстрелов, атак, возникающих в разное время на отдельных участках, прежде чем начнется большое общее наступление", - считает Кирилл Семенов, аналитик Центра исламских исследований Института инновационного развития.

В последние дни Дамаск, Москва и иранский союзник не устраивают тайну из своего намерения "покончить" с Идлибом. Речь идет о "гнезде терроризма", которое подрывает мирный процесс и служит тыловой базой для подготовки атак против российских сил, предостерег во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Дамаск использует ту же риторику, однако на самом деле ситуация более сложная: провинция преимущественно контролируется джихадистами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, управляемой боевиками бывшего сирийского крыла "Аль-Каиды"*. По другую сторону находятся различные мятежные группировки, спонсируемые Турцией, которая, в свою очередь, является союзницей России. На месте оба лагеря, выступающие против Асада, занимаются междоусобной борьбой, поясняет автор статьи.

Пентагон больше не осуждает априори сам принцип российско-сирийского наступления в Идлибе. "Антитеррористическая операция должна быть проведена в целях ослабления риска гибели невинных людей", - просто рекомендует генерал Джозеф Данфорд, самый высокопоставленный офицер в Вооруженных силах США.

В этой провинции проживают 3 млн гражданских лиц. Уже в субботу Россия внезапно начала семидневные совместные учения Военно-морского флота и Военно-космических сил в Средиземном море. Столь небывалые после распада СССР учения рассматриваются многими экспертами как генеральная репетиция наступления против Идлиба, передает журналист.

Эти маневры должны завершиться в четверг, то есть накануне саммита в Тегеране между российским, турецким и иранским президентами. Анкара, участница мирного процесса в Астане, в частности, избравшая Идлиб в качестве "зоны деэскалации", сегодня представляет собой единственный противовес массированному наступлению против этой территории, комментирует Авриль. Не дожидаясь пятницы, спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура попросил Владимир Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана срочно переговорить "по телефону", дабы избежать "кровавой бани".

*"Хайат Тахрир аш-Шам", "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.