Доклад тщательно разбирает манипулирование информацией со стороны России

Два научно-исследовательских института французского МИДа и Минобороны анализируют стратегию Кремля и составляют список рекомендаций, как оказывать ей сопротивление. При этом они лишь кратко упоминают о других устроителях кампаний такого рода, пишет журналист Liberation Пьер Алонсо.

Примерно на 210 страницах своего исследования CAPS (Центр анализа, прогнозирования и стратегии) и IRSEM (Институт стратегических исследований) скрупулезно разбирают то, как цифровые технологии, значительно увеличивая возможности распространения информации, изменили расклад, в том числе к худшему. В частности, это касается "скоординированных кампаний распространения фейковых или заведомо искаженных новостей с политическими намерениями нанести вред", говорится в статье.

Четыре автора доклада сосредоточились на "манипулировании информацией государственного и иностранного происхождения". Иначе говоря, на манипулировании, срежиссированном Россией. Или скорее Кремлем, что постарались четко обозначить авторы, чтобы не быть обвиненными в "русофобии". При чтении доклада поражает то, что западные манипуляции, даже прошлые и задокументированные, в нем не фигурируют, указывает Алонсо.

Прежде всего, авторы доклада отмечают историческую преемственность с СССР: "Сегодня российские информационные операции являются умелой смесью пропаганды в советских традициях с развлечением в американском духе". Все же нынешняя стратегия существенно отличается: "Цель манипулирования информацией состоит уже не в том, чтобы убедить в альтернативной идеологии (...). Речь идет не столько о том, чтобы убедить, сколько о том, чтобы ослабить путем разделения". Онлайн-контент прокремлевских группировок был нацелен на чувствительные темы, способные расколоть общество, такие как вопрос о беженцах, движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения Black Lives Matter, или ношение оружия, комментирует журналист. "Кремль в качестве приоритета намечает такие темы, которые способствуют расколу и играют на чувстве страха", - подчеркивается в исследовании.

Остается открытым вопрос о влиянии подобных кампаний, которое нельзя считать ни нулевым, ни абсолютным. В отличие от того, что порой утверждает клан Клинтон, Россия не заставила американцев избрать Дональда Трампа, хотя ее кампания, несомненно, этому способствовала, рассуждает Алонсо. "Измерить эффективность манипулирования информацией почти невозможно, так как связь между распространенным месседжем и поступками содержит в себе слишком много факторов", - предупреждают авторы доклада, определяя два вида последствий. "Эффект от такого манипулирования состоит не в том, чтобы изменить общественное мнение, а в том, чтобы посеять сомнение и замешательство, а также поощрить переход к действиям (...). Косвенный эффект состоит в том, чтобы побудить правительства принять меры, противоречащие их демократическим и либеральным ценностям, что способно вызвать определенное реагирование (...) и в конечном итоге будет содействовать углублению раскола в обществе".

В качестве образца для реагирования доклад восторженно анализирует случай, называемый MacronLeaks, все же интерпретируя его тенденциозно, считает Алонсо. Утечка огромного количества данных, украденных из электронной переписки членов команды Макрона и его партии "На марше!", не содержала ничего "интересного" и "абсолютно ничего не раскрыла", говорится в докладе. Зато авторы полагают, что французские власти правы, когда публично предостерегли Россию до окончания предвыборной кампании и поручили двум административным структурам миссию наблюдения.

Доклад делает из этого выводы и рекомендации общего порядка, в их числе создание специальной структуры, "уполномоченной выявлять манипулирование информацией и противодействовать ему". Более четкие предписания адресованы непосредственно французским властям в форме секретных инструкций, отмечает журналист.