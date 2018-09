5 сентября 2018 г. Эндрю Э. Крамер и Лиз Олдерман | The New York Times В споре о подозреваемом в киберпреступлениях греческий суд вынес решение в пользу России "Во вторник Верховный суд Греции вынес по делу о компьютерной преступности решение, в результате которого потенциальный свидетель расследования российских хакерских атак, происходивших в период президентских выборов 2016 года в США, может вернуться в Россию вместо того, чтобы быть экстрадированным в США", - сообщает The New York Times. Журналисты Эндрю Э. Крамер и Лиз Олдерман поясняют, что речь идет об Александре Виннике. В прошлом году "греческая полиция задержала его по американскому ордеру на арест, в котором его обвиняют в руководстве находившейся в Москве биржей биткоинов, через которую были отмыты незаконные деньги на сумму до 4 млрд долларов", - говорится в статье. "В ордере на арест не упоминалось о хакерских атаках на выборы. Но Винник обвиняется в руководстве биржей под названием BTC-e в момент, когда, по версии американских прокуроров, хакеры использовали такие средства для финансирования электронных взломов Национального комитета Демократической партии и других "мишеней", - пишет издание. Газета называет арест Винника одним из шагов США против россиян, подозреваемых в киберпреступлениях. "В случае Винника, как и еще двух человек, [арестованных] в Испании и Чехии, российские власти приняли контрмеры в форме конкурирующих просьб об экстрадиции, в которых утверждалось, что россияне совершали преступления и в родной стране, не всплывавшие до их выезда за границу. Каким бы неестественным ни казался этот юридический маневр, он сработал", - пишут авторы, утверждая, что в результате правительства европейских стран подвергаются давлению со стороны США и России. В октябре прошлого года суд в Салониках согласился выдать Винника США. Но затем его экстрадиции потребовала Франция, и в июле суд Салоников пересмотрел свое решение и постановил выдать Винника Франции. "Это решение стало новым ударом для хрупких отношений Москвы с Афинами, притом что Греция давно обхаживала Россию, видя в ней союзника", - пишет издание, напоминая о российско-греческой ссоре, которая привела к высылкам дипломатов. "Когда после этого суд Салоников отказался выдать Винника Москве, МИД РФ пригрозил, что задумается о карательных мерах. Правительство Ципраса заверило, что хочет сохранить дружеские отношения. И менее чем через месяц, 30 июля, суд Салоников снова передумал и согласился на просьбу об экстрадиции Винника в Россию", - пишет издание. Газета сообщает свежие новости: "Во вторник Верховный суд Греции вынес предварительное постановление в поддержку этого решения. Суд должен издать окончательное постановление на следующей неделе. Итоговое решение о том, куда будет экстрадирован Винник, вынесет министр юстиции Греции". "В прошлом году российский адвокат Винника Тимофей Мусатов сказал в интервью, что дело его клиента в США не связано с хакерскими атаками на выборы. Российская прокуратура подала просьбу об экстрадиции по обвинениям в мошенничестве", - сообщает издание. Источник: The New York Times