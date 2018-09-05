Стукач по совместительству

Информация в обмен на денежное вознаграждение - многим это напоминает советские времена. Правозащитники опасаются, что новый закон принимается с целью увеличить размах охоты на представителей оппозиции, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.

"Российский МВД хочет стимулировать тех, кто готов делиться информацией с властью, денежным вознаграждением: каждый, кто располагает сведениями относительно преступления и сообщит их полиции, может - с конца августа - рассчитывать на премию от 640 евро до 128 тыс. евро", - сообщает автор публикации Анжелика Зауэр. Речь идет лишь о тех случаях, когда полиция сама попросит помощи у населения. Кроме того, добавляет журналистка, "информатор" должен выступать от своего имени, сведения из анонимных источников полиция принимать не будет. Вознаграждение будет выдано только в случае, если информация приведет к поимке преступника.

"МВД РФ планирует таким образом повысить раскрываемость преступлений", - сообщает SZ со ссылкой на российский интернет-портал Mediazona.

"Однако некоторые российские правозащитники усматривают в новом законе, в том числе, опасность для общества. Более 20 млн россиян, по данным Счетной палаты, живут в бедности. Согласно подсчетам ВЦИОМ, более чем у половины россиян нет никаких накоплений. Вознаграждение, которое полиция предлагает в обмен на информацию, может стать стимулом для многих граждан страны, вызвав тем самым безудержный поток доносов", - говорится в статье.

"Пока неясно, кого таким образом собирается ловить полиция: грабителей и убийц или тех, кто критикует в интернете власть", - пишет Зауэр и указывает на то, что, согласно данным Генпрокуратуры, более 1500 человек по всей стране оказались в прошлом году за решеткой из-за своей активности в интернете.

"Многим эта ситуация напоминает советские времена: тогда стукачество было будничным явлением", - передает автор публикации.

"Есть люди, которые хотят навредить другим и заработать на этом", - говорит Альберт Пчелинцев, правозащитник, руководитель межрегиональной общественной организации "Против коррупции".

По мнению Дениса Михайлова, координатор петербургского штаба сторонников Алексея Навального, новый закон будет способствовать усилению коррупции. "Те, кто имеет связи с полицией, могут выступать в качестве информаторов".

Михайлов усматривает в новом законе прежде всего метод ведения охоты на представителей оппозиции. "Хорошо, если закон поможет ловить воров и убийц. Но в России он будет использован для политического давления на оппозицию", - цитирует правозащитника издание.