Субсидированная государством гулянка

Российский футбол переживает времена бума. Фанаты устремились на стадионы, где проходили матчи ЧМ-2018. Эксплуатационные расходы пока берет на себя государство, замечает в своей статье на сайте Tageszeitung Андреас Рюттенауэр.

После выхода в четвертьфинал на ЧМ-2018 многие считают неприемлемым тот факт, что Россия до сих пор находится в непрестижной категории В по рейтингу УЕФА. "Тем не менее, - констатирует автор, - настроение в российском футболе определенно позитивное. В предстоящих победах уверен не только тренер национальной сборной Черчесов".

Бенедикт Хеведес перешел из "Ювентуса" в московский "Локомотив" - это расценивается как некое признание российского футбола, как, впрочем, и подпись итальянца Клаудио Маркизио, который 7 раз становился чемпионом с "Ювентусом", под контрактом с петербургским "Зенитом". "О том, что оба футболиста находятся на излете своей спортивной карьеры, предпочитают не говорить - подобное не вяжется с нынешними настроениями после эйфории от чемпионата", - пишет автор.

Новые футбольные стадионы в российских городах, где проводились матчи ЧМ, притягивают магнитом фанатов - в этом году игры премьер-лиги в первые шесть дней посетили около 20 тыс. зрителей.

Самарский клуб "Крылья Советов", который не может похвастаться звездами и всегда имел проблемы с заполняемостью стадиона на своих матчах, вообще должен был радоваться, что в прошлую субботу состоялась его игра с махачкалинским "Анжи". Дело в том, что региональный поставщик электроэнергии "Самараэнерго" за несколько дней до матча за долги застройщика (за электричество не платили с начала года) отключил свет на построенном специально к чемпионату стадионе "Самара-Арена".

"Проблема была быстро решена. Концерн покроет задолженность, заявили в "Самараэнерго" и включили свет. В государственной компании-застройщике "Спорт-Ин" комментировать ситуацию отказались", - пишет автор и указывает на то, что компания берет на себя часть расходов клубов, вкладывая туда средства из бюджета. Такая ситуация, согласно указу президента Путина, продлится до 2020 года. "Затем нынешний бум должен будет окупать себя сам", - добавляет журналист.

"Похоже, бумом совсем не охвачен самый неуютный российский регион - Чеченская республика. Там мужчин заставляют ходить на матчи ФК "Ахмат" (Грозный), чтобы у главы республики Рамзана Кадырова была возможность демонстрировать миру пропагандистские картинки процветающего в его городе профессионального футбола", - говорится в статье.

Как рассказал интернет-порталу "Кавказский узел" один студент, ему пригрозили неприятными последствиями на экзаменах и зачетах, если он не придет на матч.