5 сентября 2018 г. Юджин Чудновски | The Washington Examiner В ходе "охоты на ведьм" российские власти заключили под стражу знаменитого ученого-ракетчика Виктор Кудрявцев, ведущий исследователь из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), проработал в российской космической промышленности 48 лет, пока 20 июля не был арестован ФСБ, пишет в своей статье в The Washington Examiner ученый Юджин Чудновски, заслуженный профессор Городского университета Нью-Йорка, сопредседатель организации Committee of Concerned Scientists. При обысках сотрудники ФСБ "искали улики шпионской деятельности или ценности, которые можно было расценить как плату от иностранных организаций", пишет автор. "Все обыски не дали никаких результатов. А спустя 6 недель сторона обвинения не предоставила никаких вещественных доказательств преступления. Кудрявцев не работал над оружием и не имеет доступа к секретам более 20 лет, начиная с момента, когда его дочь вышла замуж за иностранца и обосновалась за границей. И все же после ареста он был обвинен в государственной измене за разглашение источнику на Западе сверхсекретных данных о новейших российских гиперзвуковых вооружениях", - говорится в статье. "По словам родственников Кудрявцева, расследование его предполагаемого преступления сфокусировалось на незасекреченном проекте, который осуществляли его исследовательское учреждение и еще два российских исследовательских учреждения в сотрудничестве с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики и Германским аэрокосмическим центром (Кельн)", - пишет автор. По его словам, в итоговом докладе проекта предлагалось решение проблемы тепла, которое выделяется при возвращении гиперзвукового аппарата в атмосферу. По мнению автора, беды Кудрявцева уходят корнями в март нынешнего года, когда российский президент Путин объявил о разработках планирующего гиперзвукового боевого блока "Авангард". "Спустя два месяца CNBC, сославшись на анонимные источники в разведке США, сообщило, что Россия успешно испытала оружие "Авангард". Вероятно, это пробудило у российской стороны опасения, что технические данные о гиперзвуковом планирующем аппарате просочились на Запад. Недоумевая, как эта информация была получена Соединенными Штатами, ФСБ стала искать "козла отпущения", чтобы умерить гнев российских военных и, вероятно, самого Путина. Кудрявцев, имевший опыт в этой области и контакты с европейскими учеными, по воле судьбы оказался очевидной мишенью", - говорится в статье. По мнению автора, налицо "кафкианский поворот сюжета: теперь Кудрявцев расплачивается за легальное сотрудничество с бельгийскими и немецкими учеными". Источник: The Washington Examiner