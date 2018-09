5 сентября 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Решающий момент для Трампа в Сирии Силы Башара Асада и его союзников готовятся к наступлению на последний оплот оппозиции - провинцию Идлиб. Эта атака ярко высвечивает отсутствие у Дональда Трампа стратегии по Сирии, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. Во вторник Белый дом предостерег от "безрассудной эскалации и без того трагического конфликта". "Это все хорошо, но это дипломатическая мольба такого рода, которой прославились Джон Керри и Обама в Сирии, и мы знаем, как она сработала, - отмечается в статье. - На фоне этих уговоров со стороны США Россия во вторник начала наносить воздушные удары в районе Идлиба, и пресс-секретарь Кремля обещал, "безусловно", довести дело до конца". The Wall Street Journal пишет: "Трамп вкусил политические плоды двух своих авиаударов, нанесенных в ответ на применение химоружия Асадом, но эти булавочные уколы не изменили реальное положение дел в конфликте: Асад, Россия и Иран находятся на пути к тому, чтобы получить контроль над Сирией в эпоху после гражданской войны и "Исламского государства"*". Трамп жаждал вывести американские войска из Сирии после освобождения Ракки, но постепенно к нему приходит понимание того, что стратегические последствия для интересов США будут пагубными. "Одна из проблем состоит в том, что Иран в результате может превратить Сирию в еще одну оперативную базу на границе Израиля", - говорится в статье. Турция, Россия и Иран должны встретиться на этой неделе в Тегеране, чтобы принять решение о дальнейших шагах. Турки хотят создания буферной зоны для беженцев, а также гарантий того, что курдским сепаратистам не будет позволено осуществлять свою деятельность из Сирии. Россия хочет, чтобы считалось, что это она обеспечила победу Асада. При этом она желает сохранить базы воздушных и морских сил. Иран стремится быть кукловодом Асада. "Обама оставил Трампу бардак в Сирии, но спустя 20 месяцев президент мало что сделал, чтобы изменить баланс сил. Трамп, похоже, довольствуется твитами об Идлибе, но Асад и его союзники там не остановятся. Их следующей целью станут курды и "Сирийские демократические силы", главные союзники Америки, сотрудничающие с силами спецопераций США в Сирии к востоку от Евфрата", - пишет издание. Курды и "Сирийские демократические силы" начнут договариваться о перемирии, и тогда американские войска окажутся в изоляции и отступление станет неминуемым. Хозяином положения при этом станет Иран. США нужно заверить курдов и "Сирийские демократические силы" в том, что они защитят их, а также выработать долгосрочную стратегию, чтобы Ирану интервенция дорого обошлась. "Отступление из Сирии в стиле Обамы не закончится ничем хорошим для интересов США", - предостерегает The Wall Street Journal. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal