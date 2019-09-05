Неудавшаяся пропаганда

Российская юстиция дистанцируется от обвинений в участии в "массовых беспорядках". Чем это может объясняться? Таким вопросом задается журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт.

В преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут в воскресенье, внимание общественности обращено на юстицию. "Она посылает смешанные сигналы: некоторые обвиняемые, задержанные и привлеченные к ответственности в ходе протестов против недопуска независимых кандидатов, были приговорены к лишению свободы. Однако расследование по делам об участии в "массовых беспорядках" во время демонстрации 27 июля, представляющее собой главный инструмент запугивания, парализовано. Во вторник Следственный комитет снял соответствующие обвинения с шести человек": в частности, под домашний арест отпустили студента и блогера Егора Жукова, теперь вместо участия в "массовых беспорядках" его обвиняют в призывах к экстремизму в видео. Во вторник были вынесены и первые приговоры демонстрантам, применившим насилие к силовикам. Издание напоминает что пять лет лишения свободы за публикацию в Twitter, которую суд расценил как экстремизм, получил Владислав Синица.

"Правда, в последнее время протестное движение за "честные выборы" потеряло свою динамику; его лидеры, в основном оппозиционные кандидаты, не допущенные к выборам из-за мнимых формальных ошибок, большей частью находились под арестом. Однако, несмотря на риски, в несанкционированном марше в Москве в прошлую субботу, по данным наблюдателей, все же приняли участие несколько тысяч человек; по официальным данным, было 750 участников. При этом впервые не было задержаний, однако вечером в понедельник в качестве организатора был арестован журналист", - передает автор статьи.

"Дистанцирование от обвинений в участии в "массовых беспорядках", вероятно, связано с тем, что правоохранительным органам по сей день не удалось представить мирные процессы как планомерный разгул насилия, - полагает Шмидт. - К тому же, согласно новому опросу института изучения общественного мнения "Левада-центр", аппарат власти и СМИ потерпел провал в своих попытках представить протестное движение как результат западного вмешательства. Такого мнения придерживаются только 26% россиян и это при том, что 55% опрошенных узнали о протестах от управляемого государством телевидения".

"К тому же, согласно опросу, 41% респондентов считают необоснованным применение полицией насилия (...). "Пропаганда не сработала", - заключил директор "Левада-центра" Лев Гудков. Вероятно, недостаток понимания среди населения объясняет и то, почему суды отказались в начале недели от особенно возмутительных мер наказания в двух делах о лишении родительских прав родителей, взявших с собой на протесты детей", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.